Балістика, дрони, крилаті ракети. Чим РФ атакує Україну та яка загроза від МіГів/ТУшок

За майже три роки повномасштабної війни Росія застосувала практично всю конвенційну зброю. А по українському тилу регулярно б'є далекобійними дронами і ракетами.

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"Шахеди" і не тільки: які дрони атакують Україну

Shahed-136

На театрі російсько-української війни Shahed-136 активні з осені 2022 року. Це ударні дрони іранського виробництва, випуск яких налагодила РФ під назвою "Герань-2". Здатні атакувати цілі за заданими координатами або після команди оператора. Запускаються з наземних пускових платформ і, як правило, зграями.

Противник запускає їх з окупованих територій України, а також своїх прикордонних регіонів. Зазвичай в українському небі фіксують від кількох десятків до понад сотні дронів типу "шахед". Можуть літати протягом 24 годин. Заявлена дальність близько 2500 км означає, що "шахеди" можуть дістати до будь-якої точки України.

Інші характеристики:

швидкість - 185 км/год

маса - 200 кг

довжина - 3,5 м

розмах крил - 2,5 м

бойова частина - до 50 кг

Фото: дрон Shahed-136 (Getty Images)

Відносно невисока швидкість дозволяє збивати Shahed-136 стрілецькою зброєю. Останнім часом сили протиповітряної оборони різних родів військ України знищують їх з ефективністю вище 90%.

Shahed-131

Ще називають "Герань-1". Цей дрон працює за аналогічним принципом із Shahed-136, має ідентичне компонування та уніфікований у деталях і електроніці. Відрізняється мотором і не тільки.

Основні характеристики:

дальність - 900 км

маса - 135 кг

маса бойової частини - 10-15 кг

довжина - 2,6 м

розмах крил - 2,2 м

"Шахеди"-приманки

Під час комбінованих атак ворог часто застосовує приманки. Вони імітують "шахеди", але не мають бойових частин. Замість них несуть надруковані на 3D-принтері кулі, обгорнуті у фольгу. Основна мета - ввести українську ППО в оману, тримати її в напрузі та змушувати витрачати боєзапас на дрони-пустушки.

Як зазначив в.о. начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, зараз вони становлять майже половину від усіх дронів, які Росія запускає по українському тилу.

Дрони-навідники

Активно росіяни застосовують тактику проникнення розвідувальних дронів у глибокий тил. Там вони полюють за важливими об'єктами та наводять балістичні ракети. Безпілотники типу "Орлан", Zala і Supercam здатні залетіти на глибину близько 200 км. Завдяки їм противнику вдавалося діставати системи HIMARS, пускові установки Patriot, а також бойову авіацію на аеродромах.

"Кинджали", "Іскандери" і компанія: головне про ракети

Основна загроза походить від російських далекобійних ракет. Оскільки бойова частина там важить кілька сотень кілограмів. Противник застосовує балістичні та крилаті ракети, які відрізняються способом запуску, траєкторією та підлітним часом.

Балістичні ракети

"Кинджал"

Аеробалістична ракета із заявленою можливістю нести ядерний заряд. Для ударів по Україні застосовуються фугасно-осколкові частини. Часто ракету називають гіперзвуковою, але це не відповідає дійсності. Запускається з літака МІГ-31К, у російсько-українській війні застосовується з березня 2022 року.

Фото: носій із ракетою "Кинджал" (wikipedia.org)

Основні характеристики:

заявлена швидкість - до 12 Махів (14 688 км/год)

висота на максимальній траєкторії - 20 км

маса бойової частини - до 500 кг

дальність ураження - понад 2000 км

"Іскандер-М"

Балістична ракета наземного оперативно-тактичного комплексу. Основне призначення - знищення систем ППО і ПРО, а також захищених об'єктів.

Основні характеристики:

дальність - від 50 до 500 км

швидкість - 2100 м/с

маса бойової частини - 480 кг

Україна ефективно збиває ракети балістичного типу над районами, які прикриті системами Patriot і SAMP-T.

С-300/С400

Зенітні ракети, які під час російського вторгнення застосовуються для ударів по наземних цілях. У цьому виконанні вони малоефективні на великих відстанях і вкрай неточні.

За різними оцінками, дальність С-300 може становити до 110-120 км, С-400 - до 380 км. Маса бойової частини коливається від 140 до 180 кг. Як правило, використовуються для ударів по прифронтових або прикордонних містах. Особливо страждають від них Харків, Запоріжжя, Слов'янськ і Краматорськ.

"Онікс"

Протикорабельні ракети, які застосовувалися агресором для наземних ударів. В основному по районах Одеської області. Летять за комбінованою траєкторією: спочатку по балістичній піднімаються до 14 км, при заході на ціль знижуються на висоту 10-15 метрів.

"Онікси" запускаються з комплексів "Бастіон" у тимчасово окупованому Криму. Вважаються універсальними, оскільки носіями можуть виступати підводні човни, кораблі та літаки. Максимальна швидкість - до 884 м/с; маса бойової частини - 300 кг.

"Циркон"

Наразі зафіксовано поодинокі пуски по Україні. Ймовірно, запускалися з берегових комплексів "Бастіон". Дальність польоту - до 1500 км, висота - 30-40 км, швидкість - до 8-9 Махів, довжина - від 8 до 10 м, маса бойової частини - до 400 кг.

Фото: запуск ракети "Циркон" (росЗМІ)

"Орешник"

Балістична ракета середньої дальності. Єдиний випадок застосування - удар по Дніпру 21 листопада 2024 року. Атака проводилася без бойової частини і мала демонстраційний характер.

Точні характеристики невідомі. Заявлена швидкість до 10 Махів, але українська розвідка підтверджує швидкість 11 Махів на термінальній ділянці траєкторії. Відстань близько 800 км від полігону в Астраханській області до Дніпра ракета подолала за 15 хвилин. Несе шість бойових частин, кожна з яких оснащена ще шістьма суббоєприпасами.

Детальніше про "Орешник" читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Крилаті ракети повітряного базування

Х-101 - крилата ракета класу "повітря-земля". Дальність запуску становить близько 5000 км, маса бойової частини - до 960 кг, швидкість - до 720 км/год. Носіями виступають стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95МС.

Х-55 - стара радянська ракета, швидкість польоту - до 830 км/год, дальність - до 2500 км, маса бойової частини - 410 кг, летить на низьких висотах. Бойова частина в неядерному виконанні не розривається, то завдає великої шкоди при вибуху палива.

Х-555 - модифікація старої Х-55, має більшу масу і розміри, дальність польоту становить до 2500 км. Маса бойової частини від 200 до 400 кг, носіями виступає стратегічна авіація Ту-95 і Ту-160.

Х-31П - протирадіолокаційний варіант ракети Х-31 (радянської тактичної керованої ракети класу "повітря-земля"). Х-31П призначена для знищення радіолокаційних станцій у складі ЗРК. Запускається з літаків тактичної авіації типу Су-24, Су-27, Су-35, МіГ-27М, МіГ-29К, МіГ-35.

Х-22 - єдина для Ту-22М3, яка підходить для ударів по наземних цілях. Несе бойову частину до 1000 кг, дальність - до 600 км. На розгінній ділянці піднімається на висоту 22,5 км, прискорюючись до 4 Махів, а на термінальній атакує ціль на швидкості 2 Махи. Цю ракету називають "сліпим убивцею", тому що вона розроблялася як протикорабельна, а на землі потрапляє у найбільший об'єкт.

Крилаті ракети морського базування

"Калібр" - так звана "гордість" російського ракетобудування. Спочатку призначений для ураження наземних, морських підводних і надводних цілей.

Фото: зображення крилатої ракети "Калібр" (росЗМІ)

Дальність стрільби по наземних цілях - 2600 км, маса бойової частини - 450 кг, висота польоту - 20 метрів над морем і 50-150 метрів над землею, швидкість - від 0,8 до 2,9 Махів. Запускаються "Калібри" з кораблів і підводних човнів.

Скільки часу від пуску до атаки

Як правило, про ракетні та дронові атаки заздалегідь попереджають сигналом повітряної тривоги. Однак оскільки дрони летять відносно повільно, крилаті ракети швидко, а балістичні ще швидше, враховується підлітний час.

Наприклад, тривога через дрони оголошується в конкретних областях, коли вони заходять у повітряний простір. Водночас під час атаки балістикою - щойно фіксуються пуски або вильоти носіїв.

У випадку з аеробалістичними ракетами "Кинджал", щойно на російській території злітає МіГ-31К. Станом на літо 2023 року в агресора було 9 таких носіїв, злітають вони з аеродрому "Саваслейка" в Нижегородській області. Тривоги оголошуються щоразу і по всій Україні, оскільки невідомо, який виліт - бойовий чи навчальний. Один літак здатен нести одну ракету "Кинджал" із руйнівною боєголовкою на 500 кг.

Фото: приблизна схема атаки 13 грудня (телеграм-канал "Радник")

Згідно з підрахунками, якщо ракету запускають із Липецької області, то до Києва вона долітає за 3 хвилини, до Чернігова і Дніпра - майже за 3, до Вінниці, Одеси або аеродрому Старокостянтинів (Хмельницька область) - трохи більше ніж за 4 хвилини.

Стратегічна авіація Ту-160 і Ту-95МС базується на аеродромі "Енгельс" у Саратовській області, Ту-22М3 - на аеродромі "Шайковка" в Калузькій області. Їхні пускові рубежі - Каспійський регіон, Саратовська область, Волгоградська область і акваторія Чорного моря поблизу окупованого Криму.

"Калібри" теж запускаються з акваторії Чорного моря. Як показав досвід нещодавніх комбінованих атак, такі крилаті ракети, як "Калібри", Х-101 тощо, противник може за раз застосувати в кількості понад 100 одиниць. Усі вони несуть сотні кілограм вибухівки та мають руйнівну силу. Тому не можна нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Детальніше читайте в матеріалі "Ту-22МЗ, Ту-95 і МіГ-31К. Що означає зліт російських літаків і скільки часу до атаки".