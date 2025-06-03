У Миколаєві пролунав вибух під час тривоги

У Миколаєві вранці вівторка, 3 червня, було чути вибух. В Україні в цей час було оголошено масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича.

"Чутно вибух у Миколаєві", - написав Сєнкевич.

Зауважимо, що незадовго до вибуху в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Також Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль у напрямку Києва.

Також незадовго до масштабної тривоги росіяни вдарили по автівках у центрі міста Суми. Вже відомо про одного загиблого та десятки поранених.