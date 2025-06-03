РФ ударила по Николаеву "Кинжалом": что известно о последствиях

Российская Федерация утром вторника, 3 апреля, атаковала Николаев аэробаллистической ракетой "Кинжал". Вероятно, она была запущена с истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

Что предшествовало

Сегодня утром в Украине объявлялся сигнал масштабной Воздушной тревоги. Воздушные силы сообщали о взлете российского истребителя МиГ-31К. А впоследствии и о скоростной цели в направлении Киева.

На фоне этих заявлений, около 10:00, городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрыве в городе.

Россия применила "Кинжал"

После взрыва ряд мониторинговых каналов заявили, что Николаев был атакован аэробаллистической ракетой Х-47М2 "Кинжал".

Сначала Ким сообщил, что после атаки на город вызовов спасателей не было зафиксировано. А потом заявил, что Россия запустила "Кинжал".

"Кинжал, без жертв! Фото не дам, но все норм", - написал он.

Обновлено в 12:30

Позже Ким уточнил, что удар был рядом со зданием портовой инфраструктуры, там начался локальный пожар травы и помещения. Сейчас спасатели все локализовали. Обошлось без жертв.

"Последствий почти нет. Я думаю, что россияне скоро выложат в сеть это видео с описанием как они поразили что-то стратегическое", - сказал он в эфире телемарафона.

Чем опасен "Кинжал"

"Кинжал" (Х-47М2) - это российская гиперзвуковая аэробаллистическая ракета, которая запущена в серийное производство с 2017 года. Она запускается с самолетов, в том числе истребителей МиГ-31К, и способна развивать скорость до 10 Махов.

По заявлениям России, ракета может поражать как наземные, так и морские цели на расстоянии до 2000 км, при этом ей якобы сложно противодействовать современными системами ПВО. Ее главное преимущество - скорость и траектория полета, которая затрудняет перехват.

Напомним, Вооруженные Силы Украины впервые сбили российскую "гиперзвуковую" ракету Х-47 "Кинжал" 4 мая 2023 года в небе над Киевом. После того, ночью 16 мая 2023 года россияне снова атаковали Украину "Кинжалами", и силы ПВО сбили все шесть вражеских ракет этого типа.

Последний раз, официально об атаке "Кинжалом" сообщалось в конце ноября 2024 года. Тогда Россия выпустила из Астраханской области по Украине межконтинентальную баллистическую ракету. Также с истребителя МиГ-31К из Тамбовской области россияне выпустили аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал".

Подробнее читайте в материале "Баллистика, дроны, крылатые ракеты. Чем РФ атакует Украину и какая угроза от МиГов/ТУшек".