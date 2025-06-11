Росія завдала удару по Херсону: двоє жінок дістали поранення

Росія обстріляла Херсон. Поранення дістали дві жінки, одну з них госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Ще одна херсонка, 1960 року народження, постраждала приблизно о 06:30 під час обстрілу мікрорайону Корабел. Її госпіталізували з вибуховою травмою.

Медики надали їй допомогу на місці.

Як повідомляє Херсонська ОВА, близько 04:00 окупанти вдарили по Шуменському мікрорайону. 85-річна жінка отримала вибухову травму та уламкове поранення руки.

У Херсоні внаслідок чергових обстрілів з боку російських військ постраждали двоє мирних мешканок.

Обстріл Херсона

5 червня вранці російські війська завдали чергового удару по Херсону. Однією з цілей стала будівля обласної військової адміністрації в самому серці міста.

Під час ранкової атаки ворожа керована авіабомба (КАБ) завдала значних руйнувань будівлі обласної адміністрації.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

РБК-Україна раніше писало, що окупанти ввечері понеділка, 2 червня, дроном атакували медичну автівку у середмісті Херсона. Загинув водій транспорту.

Раніше внаслідок обстрілів Херсонщини постраждало двоє людей, одна з яких у важкому стані.

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