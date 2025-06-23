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РФ ударила по критической инфраструктуре Херсона: часть города осталась без газа

Понедельник 23 июня 2025 09:53
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РФ ударила по критической инфраструктуре Херсона: часть города осталась без газа Иллюстративное фото: часть Херсона осталась без газа из-за обстрелов России (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия нанесла очередной удар по критической инфраструктуре города Херсон. На этот раз была повреждена газовая сеть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанько.

По его данным, из-за повреждения без голубого топлива остались частные и многоквартирные дома в части Корабельного района.

"Прошу жителей отнестись с пониманием и проявить терпение - делаем все возможное, чтобы восстановить газоснабжение как можно быстрее", - написал Шанько.

Также он уточнил, что за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 5 населенных пунктов Херсонской громады. В частности, под огнем российской авиации, артиллерии и дроновым террором оказались Херсон, Антоновка, Приднепровское, Надднепрянское и Садовое.

В результате обстрелов были повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры - многоэтажки и частные дома. Известно, что в Херсонской общине погиб 1 человек, еще 6 - получили ранения.

Удары РФ по Херсону

Стоит напомнить, что из-за близкого расположения к линии фронта Херсон ежедневно страдает от российских атак.

В частности, в ночь на 21 июня российские войска ударили по жилым кварталам Херсона. Под обстрел попал Центральный район города. Тогда были повреждены многоквартирные дома: в квартирах выбиты стекла, изуродованы балконы, крыши и фасады.

А неделю назад, 17 июня, в Херсоне 12 человек попали под удары российских беспилотников. Все получили ранения и были направлены в больницу.

Кроме того, 11 июня в Херсоне в результате очередных обстрелов со стороны российских войск пострадали двое мирных жительниц. Как сообщали в Херсонской ОГА, около 04:00 оккупанты ударили по Шуменскому микрорайону.

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