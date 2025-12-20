РФ вдарила КАБами по одному з районів Миколаєва: поранено чоловіка, зруйновані склади

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 20 грудня знову здійснили атаку безпілотниками по критичній інфраструктурі Миколаївської області. Внаслідок ударів три райони залишилися без електропостачання.

Раніше ми писали, що ввечері 19 грудня після оголошення загрози дронової атаки росіяни обстріляли Миколаїв та населені пункти області. Через пошкодження енергетичних об’єктів місто й частина громад були частково знеструмлені.

Крім того, 13 грудня окупанти завдали чергового удару по Миколаєву - внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей.

Того ж дня ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру регіону, застосувавши ракети та дрони. Через перебої з електропостачанням громадський транспорт у Миколаєві тимчасово працював з обмеженнями.