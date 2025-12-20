РФ ударила КАБами по одному из районов Николаева: ранен мужчина, разрушены склады

Напомним, российские войска в ночь на 20 декабря снова совершили атаку беспилотниками по критической инфраструктуре Николаевской области. Вследствие ударов три района остались без электроснабжения.

Ранее мы писали, что вечером 19 декабря после объявления угрозы дроновой атаки россияне обстреляли Николаев и населенные пункты области. Из-за повреждения энергетических объектов город и часть громад были частично обесточены.

Кроме того, 13 декабря оккупанты нанесли очередной удар по Николаеву - в результате атаки пострадали пять человек.

В тот же день враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру региона, применив ракеты и дроны. Из-за перебоев с электроснабжением общественный транспорт в Николаеве временно работал с ограничениями.