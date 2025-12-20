РФ вдарила КАБами по одному з районів Миколаєва: поранено чоловіка, зруйновані склади

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма .

Використання КАБів свідчить про збереження високої інтенсивності авіаційних ударів і становить постійну загрозу для мирного населення.

Раніше подібні атаки неодноразово фіксувалися по громадах Миколаївської області , що призводило до поранень цивільних та руйнування об’єктів інфраструктури.

Росія системно застосовує керовані авіабомби (КАБ) для ударів по прифронтових і тилових районах півдня України.

Також зазнали пошкоджень складські приміщення. Наразі триває уточнення масштабів руйнувань та фіксація наслідків обстрілу відповідними службами.

За попередньою інформацією, удар було завдано КАБами по території Баштанського району.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 20 грудня знову здійснили атаку безпілотниками по критичній інфраструктурі Миколаївської області. Внаслідок ударів три райони залишилися без електропостачання.

Раніше ми писали, що ввечері 19 грудня після оголошення загрози дронової атаки росіяни обстріляли Миколаїв та населені пункти області. Через пошкодження енергетичних об’єктів місто й частина громад були частково знеструмлені.

Крім того, 13 грудня окупанти завдали чергового удару по Миколаєву - внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей.

Того ж дня ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру регіону, застосувавши ракети та дрони. Через перебої з електропостачанням громадський транспорт у Миколаєві тимчасово працював з обмеженнями.