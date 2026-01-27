РФ вдарила по інфраструктурі на Львівщині

Удар по Львівській області "Орєшніком"

У ніч на 9 січня Росія завдала ракетного удару по Львівській області, застосувавши балістичну ракету середньої дальності. Спочатку з’являлися повідомлення, що для атаки могли використати ракету типу "Орєшнік".

Згодом у РФ підтвердили пуск балістичної ракети по Львову, водночас знову поширивши фейкову заяву про нібито "атаку на резиденцію" Путіна, якою намагалися виправдати черговий теракт проти України.

Пізніше президент Володимир Зеленський підтвердив застосування російської ракети "Орєшнік".

Крім того, 15 січня у Львові ворожий дрон впав на дитячий майданчик поблизу пам’ятника Бандері. За попередніми даними міського голови, обійшлося без постраждалих.