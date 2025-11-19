РФ вдарила по енергетиці семи областей, обстріляно ремонтну бригаду, - Міненерго

Росія вчергове здійснила масований ракетно-дроновий удар по енергетичній інфраструктурі України. Ворог бив відразу по декількох областям країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики.
Під атаками опинилися об’єкти в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Донецькій областях, повідомило Міністерство енергетики. У всіх постраждалих регіонах тривають аварійні та відновлювальні роботи.
За даними Міненерго, для стабілізації енергосистеми в окремих областях довелося застосувати аварійні відключення. Наразі їх замінено на погодинні графіки, які діють у всіх регіонах країни. Також у більшості областей залишаються чинними обмеження потужності для промислових підприємств і бізнесу. Оновлені графіки відключень споживачам радять перевіряти на офіційних ресурсах місцевих обленерго.
Під час відновлювальних робіт на Дніпропетровщині одна з ремонтних бригад потрапила під російський обстріл. Четверо енергетиків отримали поранення і перебувають у лікарні.
Міненерго закликає українців раціонально споживати електроенергію, особливо у пікові години – вранці та ввечері, щоб допомогти знизити навантаження на енергосистему.
Оновлено о 10:40
За даними ДТЕК, ворог вдарив по території одного з підрозділів коипанії. Внаслідок удару постраждала бригада, яка саме знаходилась на об’єкті.
"Один енергетик у тяжкому стані, ще четверо – з контузіями та уламковими пораненнями. Усі отримують необхідну медичну допомогу. Зробимо усе можливе для якнайшвидшого відновлення колег," - сказано у повідомленні.
Росія вночі завдала по Україні комбінованого удару, використавши ударні безпілотники, гіперзвукові ракети "Кинджал" та інші типи ракетного озброєння.
На тлі масштабної атаки Польща підняла в повітря союзну авіацію у відповідь на удари РФ по західних областях України. Військові повідомили про зліт винищувачів та літака дальнього радіолокаційного виявлення.
Відомо, що російські війська цієї ночі масовано атакували Харків дронами-камікадзе "Герань-2". Постраждали щонайменше 36 людей, серед яких двоє дітей.
Під комбінований обстріл також потрапили Львів і Тернопіль.
Наразі відомо, що у Тернополі ворог поцілив у багатоповерхівку, там загинули 9 людей. Ще понад 20 - поранені.