РФ ударила по энергетике семи областей, обстреляна ремонтная бригада, - Минэнерго

Под атаками оказались объекты в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской и Донецкой областях, сообщило Министерство энергетики. Во всех пострадавших регионах продолжаются аварийные и восстановительные работы.

По данным Минэнерго, для стабилизации энергосистемы в отдельных областях пришлось применить аварийные отключения. Сейчас они заменены на почасовые графики, которые действуют во всех регионах страны. Также в большинстве областей остаются действующими ограничения мощности для промышленных предприятий и бизнеса. Обновленные графики отключений потребителям советуют проверять на официальных ресурсах местных облэнерго.

Во время восстановительных работ на Днепропетровщине одна из ремонтных бригад попала под российский обстрел. Четверо энергетиков получили ранения и находятся в больнице.

Минэнерго призывает украинцев рационально потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы - утром и вечером, чтобы помочь снизить нагрузку на энергосистему.

Обновлено в 10:40

По данным ДТЭК, враг ударил по территории одного из подразделений коипании. В результате удара пострадала бригада, которая как раз находилась на объекте.

"Один энергетик в тяжелом состоянии, еще четверо - с контузиями и осколочными ранениями. Все получают необходимую медицинскую помощь. Сделаем все возможное для скорейшего восстановления коллег", - говорится в сообщении.