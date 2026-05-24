Главная » Новости » Война в Украине

РФ ударила дронами и ракетами по всем районам Киевщины: есть раненые

05:07 24.05.2026 Вс
Сколько районов пострадало и что известно о раненых?
aimg Елена Чупровская
РФ ударила дронами и ракетами по всем районам Киевщины: есть раненые
Во время атаки в ночь на 24 июня пострадал не только Киев - Россия атаковала Киевскую область дронами, крылатыми ракетами и баллистикой. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Киевской областной военной администрации Николая Калашника в Telegram.

Три человека получили травмы.

В Фастовском районе двух женщин госпитализировали. В Бучанском районе пострадал мужчина - медики оказали ему помощь на месте.

Последствия атаки зафиксировали во всех районах Киевской области:

  • Фастовский район - повреждены частные дома и многоэтажка;
  • Бучанский район - пострадало предприятие, складские помещения, многоэтажный и три частных дома;
  • Обуховский и Броварской районы - повреждены частные дома;
  • Белоцерковский район - пострадала территория гаражного кооператива;
  • Вышгородский район - повреждены частный дом и многоэтажка;
  • Бориспольский район - повреждены хозяйственные постройки.

На местах задействованы спасатели, медики, полиция и оперативные службы.

"Вражеская атака продолжается. Берегите себя и своих близких", - заявил Калашник.

Как сообщает РБК-Украина, той же ночью Россия нанесла массированный удар по Киеву баллистическими ракетами и дронами-камикадзе. Обломки упали в Подольском, Шевченковском, Оболонском и других районах - всего пострадало десять человек. Погиб человек.

Во время этой атаки Россия попала в две школы Шевченковского района. В одной засыпало вход в укрытие, где были люди, в другой возник пожар на втором этаже.

