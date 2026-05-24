РФ ударила дронами и ракетами по всем районам Киевщины: есть раненые

Во время атаки в ночь на 24 июня пострадал не только Киев - Россия атаковала Киевскую область дронами, крылатыми ракетами и баллистикой. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Киевской областной военной администрации Николая Калашника в Telegram .

В Фастовском районе двух женщин госпитализировали. В Бучанском районе пострадал мужчина - медики оказали ему помощь на месте.

Как сообщает РБК-Украина, той же ночью Россия нанесла массированный удар по Киеву баллистическими ракетами и дронами-камикадзе. Обломки упали в Подольском, Шевченковском, Оболонском и других районах - всего пострадало десять человек. Погиб человек.

Во время этой атаки Россия попала в две школы Шевченковского района. В одной засыпало вход в укрытие, где были люди, в другой возник пожар на втором этаже.