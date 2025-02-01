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РФ вдарила дронами по Одеському району: серед постраждалих 9-річна дитина (фото)

Фото: РФ вдарила дронами по Одеському району 1 лютого (dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на 1 лютого окупанти дронами атакували Одеський район. Є постраждалі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Одеську облпрокуратуру.

За даними слідства, вночі 1 лютого окупанти атакували Одеську область безпілотниками, попередньо, типу "Shahed-136".

"В Одеському районі пошкоджено щонайменше п’ять приватних житлових будинків, господарчі споруди та газопровід. 77-річна жителька та 9-річна дівчинка зазнали гострої реакції на стрес", - йдеться у повідомленні.
 

 

Наслідки обстрілу Одеського району 1 лютого (t.me/odesa_prokuratura)

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обстріли Одеси та області

Буквально вчора ввечері, 31 січня, російські війська атакували балістикою Одесу. Під удар потрапив історичний центр міста, було пошкоджено відомий в Одесі готель "Брістоль".

На 21:00 було відомо про двох постраждалих унаслідок атаки на Одесу. Їх направили до лікарень. Серед постраждалих - співробітниця готелю.

Крім того, в ніч на 31 січня росіяни атакували дронами Чорноморськ Одеської області. Постраждали четверо людей.

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