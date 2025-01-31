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Росіяни атакували дронами Чорноморськ: серед постраждалих лікар, який проводив операцію

Чорноморськ, П'ятниця 31 січня 2025 09:56
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Росіяни атакували дронами Чорноморськ: серед постраждалих лікар, який проводив операцію Ілюстративне фото: росіяни атакували Чорноморськ в ніч на 31 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 31 січня атакували дронами Чорноморськ Одеської області. У місті зафіксовані пошкодження, серед постраждалих лікар, який проводив операцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram.

РФ третю ніч поспіль атакувала ударними дронами Одеську область. Попередні атаки були спрямовані на Ізмаїльський район.

У Чорноморську через нічну атаку пошкоджені міська лікарня, приватний житловий будинок, адмінбудівля, зерновий склад та вантажні автомобілі. Через атаку дронів постраждало четверо людей, один із них - лікар, який під час ворожих ударів проводив операцію.

"Всі поранені у стані середнього ступеня тяжкості. Двоє ушпиталені, інші лікуються амбулаторно", - повідомив голова Одеської ОВА.

Також через атаку є проблеми з подачею електроенергії для частини Чорноморська та передмістя. Енергетики працюють над відновленням світла.

Фото: в Чорноморську четверо постраждалих через атаку (t.me/odeskaODA)

Нагадаємо, в ніч на 30 січня росіяни направили дрони на Ізмаїльський район Одеської області. Були пошкоджені будинки, склад зерна, лікарня та автомобілі.

Атака дронів 31 січня

Цієї ночі Росія випустила по Україні 102 дрони з п'яти напрямків. Сили ППО працювали у 12 областях України.

Українські воїни збили 59 дронів, ще 37 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Через ворожу атаку постраждали Сумська, Одеська та Черкаська області. Також повідомлялося, що у Києві впали уламки ворожого дрона на будинок. Втім, пізніше місцева влада повідомила, що інформація не підтвердилася.

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