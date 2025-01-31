Росіяни атакували дронами Чорноморськ: серед постраждалих лікар, який проводив операцію

Російські окупанти в ніч на 31 січня атакували дронами Чорноморськ Одеської області. У місті зафіксовані пошкодження, серед постраждалих лікар, який проводив операцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram.

РФ третю ніч поспіль атакувала ударними дронами Одеську область. Попередні атаки були спрямовані на Ізмаїльський район.

У Чорноморську через нічну атаку пошкоджені міська лікарня, приватний житловий будинок, адмінбудівля, зерновий склад та вантажні автомобілі. Через атаку дронів постраждало четверо людей, один із них - лікар, який під час ворожих ударів проводив операцію.

"Всі поранені у стані середнього ступеня тяжкості. Двоє ушпиталені, інші лікуються амбулаторно", - повідомив голова Одеської ОВА.

Також через атаку є проблеми з подачею електроенергії для частини Чорноморська та передмістя. Енергетики працюють над відновленням світла.

Фото: в Чорноморську четверо постраждалих через атаку (t.me/odeskaODA)

Нагадаємо, в ніч на 30 січня росіяни направили дрони на Ізмаїльський район Одеської області. Були пошкоджені будинки, склад зерна, лікарня та автомобілі.