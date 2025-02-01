РФ ударила дронами по Одесскому району: среди пострадавших 9-летний ребенок (фото)

Обстрелы Одессы и области

Буквально вчера вечером, 31 января, российские войска атаковали баллистикой Одессу. Под удар попал исторический центр города, был поврежден известный в Одессе отель "Бристоль".

На 21:00 было известно о двух пострадавших в результате атаки на Одессу. Их направили в больницы. Среди пострадавших - сотрудница гостиницы.

Кроме того, в ночь на 31 января россияне атаковали дронами Черноморск Одесской области. Пострадали четверо людей.

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