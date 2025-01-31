Як виглядає готель "Брістоль" в Одесі після обстрілу: з'явилися фото
Російські війська атакували центр Одеси 31 січня. Під ракетний удар потрапив готель "Брістоль".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на фото, опубліковані очільником Одеської ОВА Олегом Кіпером в Telegram.
Зокрема, окрім історичних будівель, пошкоджего і будівлю готелю.
Через ракетний удар по Одесі пошкоджено готель "Брістоль" (t.me/odeskaODA)
Також на кадрах можна побачити асфальт, засипаний побитим склом та уламками від фасадів та дахів.
Наслідки удару по центру Одеси 31 січня (t.me/truonline)
Що відомо про готель "Брістоль"
Готель "Брістоль" - історичний готель в Одесі. Його будували з 1898 по 1899 рік, і на той час він був одним із найрозкішніших готелів Одеси. Він став першим чотириповерховим готелем Одеси.
Обстріл Одеси
31 січня під час тривоги через загрозу балістики, в Одесі прогриміли вибухи. У Повітряних силах тричі попереджали про загрозу швидкісних цілей на місто.
Пізніше стало відомо, що росіяни атакували історичний центр Одеси. Наразі через атаку РФ постраждали двоє людей. Детальніше про наслідки обстрілу Одеси - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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