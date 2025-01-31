Як виглядає готель "Брістоль" в Одесі після обстрілу: з'явилися фото

Про це пише РБК-Україна з посиланням на фото, опубліковані очільником Одеської ОВА Олегом Кіпером в Telegram .

Зокрема, окрім історичних будівель, пошкоджего і будівлю готелю.

Через ракетний удар по Одесі пошкоджено готель "Брістоль" (t.me/odeskaODA)

Також на кадрах можна побачити асфальт, засипаний побитим склом та уламками від фасадів та дахів.



Наслідки удару по центру Одеси 31 січня (t.me/truonline)

Що відомо про готель "Брістоль"

Готель "Брістоль" - історичний готель в Одесі. Його будували з 1898 по 1899 рік, і на той час він був одним із найрозкішніших готелів Одеси. Він став першим чотириповерховим готелем Одеси.