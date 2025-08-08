РФ вдарила дронами по Київщині: поранені - троє, виникли пожежі

"На жаль, вже є інформація, що унаслідок ворожої атаки травмовано трьох жінок 16, 56 та 80 років. Попередньо, поранення не значні", - повідомив Калашник.

Також внаслідок ворожої атаки виникли пожежі в приватному секторі. Він уточнив, що наразі вже відомо про пошкоджені будинки. На місцях вже працюють всі служби.

Атака РФ "Шахедами"

Нагадаємо, пізно ввечері 7 серпня росіяни запустили декілька груп ударних дронів з різних напрямків. Ціллю росіян була Київська область та Харків.

Зокрема, мер Харкова Ігор Терехов близько опівночі повідомив про вибух, а потім уточнив про атаку "Шахедом" в Салтівському районі. Там виникла пожежа на цивільному підприємстві.