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У Дніпрі знову зросла кількість жертв після російської атаки

Середа 25 червня 2025 14:17
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У Дніпрі знову зросла кількість жертв після російської атаки Фото: у Дніпрі зросла кількість жертв після російської атаки (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Дніпрі після російської атаки зросла кількість загиблих. Поранених уже понад сотні.

Про це РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Кількість загиблих внаслідок масованого російського удару по Дніпру зросла до 19 осіб. Загалом разом з областю зафіксовано 21 загиблого.

Понад 300 людей отримали поранення, багато з них - у важкому стані. Медики цілодобово надають допомогу постраждалим.

Фото: Атака РФ на Дніпро (t.me/dnipropetrovskaODA)

У лікарнях залишаються десятки людей, яким проводять операції та підтримують стабільний стан.

Атака на Дніпро

Уранці 24 червня під час оголошеної повітряної тривоги в Дніпрі пролунала серія вибухів повітряні сили зафіксували дві балістичні цілі в напрямку міста.

Росіяни влучили по житловому сектору, при цьому був пошкоджений пасажирський поїзд "Одеса–Запоріжжя" (№ 52): вибухова хвиля розбила вікна вагона, але прямих влучань не було.

Сильні пошкодження зазнали 14 шкіл, дитсадків, гуртожиток, гімназія, міська лікарня, поліклініка, адмінбудівля, близько 19 шкіл і 10 дитсадків - майже всі ці заклади зазнали влучань або розбиті вікна

Мер Дніпра Борис Філатов раніше підтвердив 1 загиблого та понад 20 поранених, серед них - двоє підлітків (13‑річна дівчинка та 16‑річний хлопець) з травмами середньої тяжкості.

Внаслідок удару також сталася пожежа; були зруйновані багатоповерхівки, приватні будинки, а також пошкоджено кілька автомобілів.

На місці працювали ДСНC, медики, поліція. Усіх пасажирів поїзда евакуювали до укриття; залізниця організувала підміну вагонів і додатковий поїзд для пересадки.

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