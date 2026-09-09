РФ вдарила по Дніпру: з-під завалів будинку дістали трьох людей
Уночі 9 вересня російські війська атакували Дніпро - унаслідок удару спалахнули кілька пожеж, зокрема на складі з будівельними матеріалами та в приватному будинку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.
Унаслідок удару по Дніпру виникло кілька пожеж - вогонь охопив склад із будівельними матеріалами та приватний будинок. Одразу після удару стало відомо, що в підвалі пошкодженого будинку можуть перебувати люди.
На місце оперативно виїхали всі екстрені служби.
За кілька хвилин після повідомлення про можливих постраждалих рятувальники дістали з-під завалів трьох людей, які ховались у підвалі будинку. Медики вже надають їм необхідну допомогу.
Фото: будинок, пошкоджений внаслідок російського удару (t.me/dnipropetrovskaODA)
Гасіння пожеж на місці атаки все ще триває.
Оновлено 6:35
В ОВА повідомили, що внаслідок атаки Росії на Дніпро госпіталізували двох людей - 51-річного чоловіка та 52-річну жінку. 15-річний хлопець, якого рятувальники дістали з понівеченого ударом будинку, госпіталізації не потребує.
У місті пошкоджені понад 10 приватних будинків та щонайменше одна багатоповерхівка.
Нагадаємо, попередні дні на Дніпропетровщині теж були неспокійними - 6 вересня внаслідок масованих атак по чотирьох районах області загинула людина, ще шестеро отримали поранення.
А 5 вересня росіяни вдарили по Кам'янському - там кількість жертв зросла до чотирьох загиблих, ще п'ятеро людей поранені.
Крім того, 2 вересня ворог завдав повітряного удару по Дніпру - тоді у місті загинули щонайменше двоє людей, а також пошкодило продуктові склади торговельної мережі.
Того ж дня окупанти атакували безпілотником пасажирський поїзд на Дніпропетровщині - утім, завдяки вчасній евакуації пасажири та залізничники не постраждали.