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РФ вдарила по Дніпру: з-під завалів будинку дістали трьох людей

05:46 09.09.2026 Ср
2 хв
Пожежі досі гасять - постраждав склад з будматеріалами і житловий будинок
aimg Катерина Коваль
РФ вдарила по Дніпру: з-під завалів будинку дістали трьох людей Фото: рятувальники продовжують боротися з пожежами (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Уночі 9 вересня російські війська атакували Дніпро - унаслідок удару спалахнули кілька пожеж, зокрема на складі з будівельними матеріалами та в приватному будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Унаслідок удару по Дніпру виникло кілька пожеж - вогонь охопив склад із будівельними матеріалами та приватний будинок. Одразу після удару стало відомо, що в підвалі пошкодженого будинку можуть перебувати люди.

На місце оперативно виїхали всі екстрені служби.

За кілька хвилин після повідомлення про можливих постраждалих рятувальники дістали з-під завалів трьох людей, які ховались у підвалі будинку. Медики вже надають їм необхідну допомогу.

РФ вдарила по Дніпру: з-під завалів будинку дістали трьох людейФото: будинок, пошкоджений внаслідок російського удару (t.me/dnipropetrovskaODA)

Гасіння пожеж на місці атаки все ще триває.

Оновлено 6:35

В ОВА повідомили, що внаслідок атаки Росії на Дніпро госпіталізували двох людей - 51-річного чоловіка та 52-річну жінку. 15-річний хлопець, якого рятувальники дістали з понівеченого ударом будинку, госпіталізації не потребує.

У місті пошкоджені понад 10 приватних будинків та щонайменше одна багатоповерхівка.

Нагадаємо, попередні дні на Дніпропетровщині теж були неспокійними - 6 вересня внаслідок масованих атак по чотирьох районах області загинула людина, ще шестеро отримали поранення.

А 5 вересня росіяни вдарили по Кам'янському - там кількість жертв зросла до чотирьох загиблих, ще п'ятеро людей поранені.

Крім того, 2 вересня ворог завдав повітряного удару по Дніпру - тоді у місті загинули щонайменше двоє людей, а також пошкодило продуктові склади торговельної мережі.

Того ж дня окупанти атакували безпілотником пасажирський поїзд на Дніпропетровщині - утім, завдяки вчасній евакуації пасажири та залізничники не постраждали.

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РФ вдарила по Дніпру: з-під завалів будинку дістали трьох людей
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