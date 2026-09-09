РФ вдарила по Дніпру: з-під завалів будинку дістали трьох людей

Уночі 9 вересня російські війська атакували Дніпро - унаслідок удару спалахнули кілька пожеж, зокрема на складі з будівельними матеріалами та в приватному будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Унаслідок удару по Дніпру виникло кілька пожеж - вогонь охопив склад із будівельними матеріалами та приватний будинок. Одразу після удару стало відомо, що в підвалі пошкодженого будинку можуть перебувати люди.

На місце оперативно виїхали всі екстрені служби.

За кілька хвилин після повідомлення про можливих постраждалих рятувальники дістали з-під завалів трьох людей, які ховались у підвалі будинку. Медики вже надають їм необхідну допомогу.

Фото: будинок, пошкоджений внаслідок російського удару (t.me/dnipropetrovskaODA)

Гасіння пожеж на місці атаки все ще триває.

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В ОВА повідомили, що внаслідок атаки Росії на Дніпро госпіталізували двох людей - 51-річного чоловіка та 52-річну жінку. 15-річний хлопець, якого рятувальники дістали з понівеченого ударом будинку, госпіталізації не потребує.

У місті пошкоджені понад 10 приватних будинків та щонайменше одна багатоповерхівка.