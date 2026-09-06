Росія 20 разів атакувала Дніпропетровщину, є загиблий та численні руйнування

Внаслідок масованих атак російських окупантів по чотирьох районах Дніпропетровської області одна людина загинула, ще шестеро зазнали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи.

Загалом упродовж доби противник понад 20 разів атакував населені пункти регіону, застосовуючи артилерію та безпілотники.

Наслідки ударів по Дніпру

У обласному центрі під ворожим вогнем опинилися цивільні об'єкти та міська інфраструктура.

Внаслідок ударів понівечені склад логістичної компанії, місцеве підприємство та гаражний кооператив.

Під час обстрілу загинув 69-річний чоловік. Ще один 49-річний чоловік отримав поранення та був госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Крім того, двоє 19-річних юнаків та 68-річна жінка дістали травми і лікуватимуться амбулаторно.

Фото: наслідки ударів РФ по Дніпропетровщині (t.me/dnipropetrovskaODA)

Ситуація в інших районах області

У Кам’янському районі під удар потрапили Вишнівська та Божедарівська громади. Внаслідок обстрілів пошкоджено інфраструктурні об'єкти, а також постраждав 26-річний чоловік (лікується амбулаторно).

На Нікопольщині ворог цілив по райцентру, а також Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах.

Пошкоджень зазнали приватний будинок, місцева інфраструктура та автомобіль, травмовано 55-річного чоловіка.

У Криворізькому районі російські війська атакували Зеленодольську та Грушівську громади.