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РФ ударила по Днепру: из-под завалов дома достали троих человек

05:46 09.09.2026 Ср
2 мин
Пожары до сих пор тушат - пострадал склад со стройматериалами и жилой дом
aimg Екатерина Коваль
РФ ударила по Днепру: из-под завалов дома достали троих человек Фото: спасатели продолжают бороться с пожарами (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Ночью 9 сентября российские войска атаковали Днепр - в результате удара вспыхнули несколько пожаров, в том числе на складе со строительными материалами и в частном доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.

В результате удара по Днепру возникло несколько пожаров - огонь охватил склад со строительными материалами и частный дом. Сразу после удара стало известно, что в подвале поврежденного дома могут находиться люди.

На место оперативно выехали все экстренные службы.

Через несколько минут после сообщения о возможных пострадавших спасатели достали из-под завалов трех человек, которые скрывались в подвале дома. Медики уже оказывают им необходимую помощь.

РФ ударила по Днепру: из-под завалов дома достали троих человекФото: дом, поврежденный в результате российского удара (t.me/dnipropetrovskaODA)

Тушение пожаров на месте атаки все еще продолжается.

Обновлено 6:35

В ОВА сообщили, что в результате атаки России на Днепр госпитализировали двух человек - 51-летнего мужчину и 52-летнюю женщину. 15-летний парень, которого спасатели достали из изуродованного ударом дома, в госпитализации не нуждается.

В городе повреждены более 10 частных домов и по меньшей мере одна многоэтажка.

Напомним, предыдущие дни на Днепропетровщине тоже были неспокойными - 6 сентября в результатемассированных атак по четырем районам области погиб человек , еще шестеро получили ранения.

А 5 сентября россияне ударили по Каменскому - там количество жертв возросло до четырех погибших , еще пять человек ранены.

Кроме того, 2 сентября враг нанес воздушный удар по Днепру - тогда в городе погибли по меньшей мере два человека, а также повредило продуктовые склады торговой сети.

В тот же день кафиры атаковали беспилотником пассажирский поезд на Днепропетровщине - впрочем, благодаря своевременной эвакуации пассажиры и железнодорожники не пострадали.

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