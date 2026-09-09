РФ ударила по Днепру: из-под завалов дома достали троих человек

Ночью 9 сентября российские войска атаковали Днепр - в результате удара вспыхнули несколько пожаров, в том числе на складе со строительными материалами и в частном доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.

В результате удара по Днепру возникло несколько пожаров - огонь охватил склад со строительными материалами и частный дом. Сразу после удара стало известно, что в подвале поврежденного дома могут находиться люди.

На место оперативно выехали все экстренные службы.

Через несколько минут после сообщения о возможных пострадавших спасатели достали из-под завалов трех человек, которые скрывались в подвале дома. Медики уже оказывают им необходимую помощь.

Фото: дом, поврежденный в результате российского удара (t.me/dnipropetrovskaODA)

Тушение пожаров на месте атаки все еще продолжается.

Обновлено 6:35

В ОВА сообщили, что в результате атаки России на Днепр госпитализировали двух человек - 51-летнего мужчину и 52-летнюю женщину. 15-летний парень, которого спасатели достали из изуродованного ударом дома, в госпитализации не нуждается.

В городе повреждены более 10 частных домов и по меньшей мере одна многоэтажка.