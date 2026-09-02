Росіяни атакували поїзд на Дніпропетровщині, людей встигли евакуювати

Росіяни ударили безпілотником по поїзду №53/54 Одеса - Дніпро на одній зі станцій Придніпровської залізниці. Завдяки завчасній евакуації пасажири та залізничники не постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю ".

За сприяння Дніпропетровської ОВА пасажирів пересадили на автобуси, які вже прямують до станції призначення.

Наслідки - У момент удару всі люди перебували в укритті чи безпечній зоні.

Евакуація - Пасажирів, а також поїзну й локомотивну бригади вивели на безпечну відстань ще до прильоту.

Удари по залізничній інфраструктурі України

Нагадаємо, що російські війська регулярно атакують українські залізничні об'єкти та пасажирський транспорт.

Зокрема, сьогодні, 2 вересня, через наслідки обстрілів та технічні ускладнення затримки поїздів "Укрзалізниці" досягли майже 11 годин. Найбільше запізнення зафіксували у рейсу, що прямував із Лозової до Львова.

Крім того, напередодні, у ніч на 1 вересня, Росія прицільно вдарила балістикою по депо "Укрзалізниці" в Києві. Внаслідок цієї ворожої атаки загинули семеро людей, шість із яких виявилися працівниками залізниці.