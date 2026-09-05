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У Кам'янському внаслідок нічної атаки загинули четверо людей, є поранені

07:11 05.09.2026 Сб
1 хв
Одна з постраждалих жінок перебуває у реанімації
aimg Катерина Коваль
У Кам'янському внаслідок нічної атаки загинули четверо людей, є поранені Фото: троє постраждалих перебувають у лікарні (Getty Images)
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Кількість жертв атаки на Кам'янське зросла до чотирьох загиблих, ще п'ятеро отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжу.

За словами Ганжі, троє постраждалих перебувають у лікарні, серед них 30-річна жінка, яка перебуває в реанімації. Медики надають пораненим усю необхідну допомогу.

Перед самим ударом Повітряні сили попереджали про рух швидкісної цілі в напрямку Дніпра, а невдовзі уточнили - цілей одразу декілька, і частина з них прямує саме на Кам'янське. Саме ці цілі й уразили промислове підприємство міста.

Ще вночі того самого дня стало відомо, що Київ очікує на реакцію Москви щодо можливого припинення вогню в повітрі на час дипломатичних зустрічей.

За словами джерела в Офісі президента, подібна практика тимчасового затишшя вже застосовувалася раніше під час перемовин, і того ж вечора очікували дізнатися, чи погодилася Росія на такі умови цього разу.

Дніпропетровщина в ці дні взагалі перебуває під посиленим тиском ворога. Лише 2 вересня внаслідок атаки на Дніпро загинули щонайменше двоє мешканців міста, а удар пошкодив продуктові склади однієї з торговельних мереж.

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