У Кам'янському внаслідок нічної атаки загинули четверо людей, є поранені

Кількість жертв атаки на Кам'янське зросла до чотирьох загиблих, ще п'ятеро отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжу.

За словами Ганжі, троє постраждалих перебувають у лікарні, серед них 30-річна жінка, яка перебуває в реанімації. Медики надають пораненим усю необхідну допомогу.

Перед самим ударом Повітряні сили попереджали про рух швидкісної цілі в напрямку Дніпра, а невдовзі уточнили - цілей одразу декілька, і частина з них прямує саме на Кам'янське. Саме ці цілі й уразили промислове підприємство міста.

Ще вночі того самого дня стало відомо, що Київ очікує на реакцію Москви щодо можливого припинення вогню в повітрі на час дипломатичних зустрічей.

За словами джерела в Офісі президента, подібна практика тимчасового затишшя вже застосовувалася раніше під час перемовин, і того ж вечора очікували дізнатися, чи погодилася Росія на такі умови цього разу.