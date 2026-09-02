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РФ атакувала Дніпро, є загиблі та постраждалі

14:14 02.09.2026 Ср
1 хв
Також пошкоджені продуктові склади торговельної мережі
aimg Юлія Капітонова
РФ атакувала Дніпро, є загиблі та постраждалі Фото: Триває ліквідація наслідків ворожого удару (Getty Images)
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2 вересня російські окупанти здійснили новий повітряний напад на Дніпро, внаслідок якого загинули щонайменше двоє містян.

Про це заявив глава Дніпропетровської ОДА (ОВА) Олександр Ганжа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

О 13:13 Ганжа підтвердив, що ворог знову атакував місто, внаслідок чого у Дніпрі почалася пожежа.

Через кілька хвилин він уточнив, що відомо про щонайменше шістьох постраждалих серед цивільного населення.

Окрім того, під удари противника потрапили продуктові склади торговельної мережі.

"Одна людина загинула через атаку росіян на Дніпро. Рятувальники деблокують тіло загиблого чоловіка з-під завалів", - заявив Ганжа о 13:38.

Однак згодом він додав, що кількість жертв у місті зросла. За словами глави ОДА, померла жінка, яка дістала важких поранень.

"Медики до останнього боролися за її життя, але врятувати не вдалося. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - додав Ганжа.

Нагадаємо, 2 вересня російські загарбники здійснили одразу кілька атак на Київ. Про усі наслідки читайте в матеріалі РБК-Україна.

На посилення ворожого терору одразу відреагував президент Володимир Зеленський. Він публічно звернувся до світових лідерів.

Також стало відомо, що російські атаки майже зупинили експорт через порти Великої Одеси.

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