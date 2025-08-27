РФ вдарила по Чернігову "Шахедом": виникла пожежа на підприємстві, є постраждалі

"У межах міста впав та вибухнув "Шахед". Інформація по пошкодженням уточнюється", - зазначив Брижинський.

За його словами, внаслідок удару ворожого безпілотника виникла пожежа на одному з підприємств міста. Він також додав, що згодом було чути повторний вибух.

Брижинський також додав, що був зафіксований вибух в приватному секторі. Попередньо поранення отримали дві жінки.

Фото наслідків удару

Міський голова Чернігова також опублікував кілька фото з місця падіння ворожого безпілотника.