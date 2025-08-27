РФ вдарила по Чернігову "Шахедом": виникла пожежа на підприємстві, є постраждалі

Російські війська сьогодні вдень, 27 серпня, атакували Чернігів ударним дроном типу "Шахед", у місті виникла пожежа на підприємстві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Чернігова Дмитра Брижинського.
"У межах міста впав та вибухнув "Шахед". Інформація по пошкодженням уточнюється", - зазначив Брижинський.
За його словами, внаслідок удару ворожого безпілотника виникла пожежа на одному з підприємств міста. Він також додав, що згодом було чути повторний вибух.
Брижинський також додав, що був зафіксований вибух в приватному секторі. Попередньо поранення отримали дві жінки.
Міський голова Чернігова також опублікував кілька фото з місця падіння ворожого безпілотника.
Війська РФ сьогодні вночі, 27 серпня, нанесли серію ударів по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти запустили по Україні 95 російських дронів та безпілотників-імітаторів. Більшість ворожих цілей ліквідували Сили оборони.
Так, в ніч на 27 серпня близько 01:00 російські загарбники вдарили по Сумах ударними дронами "Шахед". У місті виникли перебої з електроенергією.
Згодом стало відомо, що ворожий удар пошкодив місцеві об'єкти інфраструктури, через що у місті частково зникла електроенергія, також було призупинено роботу міського електротранспорту, виникли перебої у подачі води жителям.
Також повідомлялось, що росіяни вдарили по Полтавській області. Через атаку постраждало підприємство енергетичного сектору, були зафіксовані знеструмлення побутових і юридичних споживачів.