РФ ударила по Чернигову "Шахедом": возник пожар на предприятии, есть пострадавшие

Российские войска сегодня днем, 27 августа, атаковали Чернигов ударным дроном типа "Шахед", в городе возник пожар на предприятии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Чернигова Дмитрия Брижинского.
"В черте города упал и взорвался "Шахед". Информация по повреждениям уточняется", - отметил Брижинский.
По его словам, в результате удара вражеского беспилотника возник пожар на одном из предприятий города. Он также добавил, что впоследствии был слышен повторный взрыв.
Брижинский также добавил, что был зафиксирован взрыв в частном секторе. Предварительно ранения получили две женщины.
Войска РФ сегодня ночью, 27 августа, нанесли серию ударов по Украине. По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты запустили по Украине 95 российских дронов и беспилотников-имитаторов. Большинство вражеских целей ликвидировали Силы обороны.
Так, в ночь на 27 августа около 01:00 российские захватчики ударили по Сумах ударными дронами "Шахед". В городе возникли перебои с электроэнергией.
Впоследствии стало известно, что вражеский удар повредил местные объекты инфраструктуры, из-за чего в городе частично исчезла электроэнергия, также была приостановлена работа городского электротранспорта, возникли перебои в подаче воды жителям.
Также сообщалось, что россияне ударили по Полтавской области. Из-за атаки пострадало предприятие энергетического сектора, были зафиксированы обесточивания бытовых и юридических потребителей.