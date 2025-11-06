РФ вдарила по Богодухову: серед шістьох постраждалих - малолітня дитина
Унаслідок масованої атаки дронами по Харківщині за минулу добу постраждали шестеро мирних жителів, серед них 10-річна дівчинка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.
Протягом минулої доби російські війська атакували дев’ять населених пунктів Харківської області.
У місті Богодухів поранення отримали 49-річний і 18-річний чоловіки, жінки 33, 53 і 47 років, а також 10-річна дівчинка.
Медики також надали допомогу 79-річному чоловіку, який раніше постраждав у селі Нечволодівка Кіндрашівської громади.
Окупанти активно застосовували по регіону різні види озброєння: 18 ударних БпЛА типу "Герань-2", один FPV-дрон та шість дронів іншого типу, який встановлюється.
Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури в кількох районах області.
Зокрема у Богодухівському районі постраждали чотири приватні будинки, два багатоквартирні будинки, сільськогосподарське підприємство, гараж, автомобіль у місті Богодухів, а також електромережі в селищі Золочів.
В Ізюмському районі пошкоджено електромережі в місті Барвінкове, у Лозівському районі - залізничну інфраструктуру в селі Орілька. У Чугуївському районі зафіксовано руйнування приватного будинку в селі Рубіжне та оздоровчого закладу в місті Чугуїв.
Тимчасово без електропостачання залишаються 8,3 тисячі абонентів у Барвінківській громаді.
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 153 людини, наразі там залишаються 43 особи. Загалом з початку роботи пункту зареєстровано 10 900 людей.
Обстріл України 6 листопада
У ніч проти 6 листопада росіяни атакували Україну 135 дронами типу "Шахед", "Гербера" та безпілотниками інших типів.
Відомо, що ППО знешкодила та подавила 108 із них, проте подекуди все ж було зафіксовано влучання. Детальніше про роботу ППО можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що вночі в низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів.
Так, під масованим ударом опинилось місто Кам'янське на Дніпропетровщині. За даними ОВА, внаслідок атаки виникло кілька пожеж.
А вранці стало відомо, що через ворожі обстріли та пошкодження залізничної інфраструктури "Укрзалізниця" тимчасово скасувала кілька приміських рейсів і обмежила рух потягів.