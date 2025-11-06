ua en ru
Чт, 06 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ ударила по Богодухову: среди шестерых пострадавших - малолетний ребенок

Богодухов, Четверг 06 ноября 2025 10:23
UA EN RU
РФ ударила по Богодухову: среди шестерых пострадавших - малолетний ребенок Фото: россияне атаковали Богодухов (t.me/police_kh_region)
Автор: Карина Левицкая

В результате массированной атаки дронами по Харьковщине за минувшие сутки пострадали шестеро мирных жителей, среди них 10-летняя девочка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы областной государственной администрации Олега Синегубова.

За прошедшие сутки российские войска атаковали девять населенных пунктов Харьковской области.

В городе Богодухов ранения получили 49-летний и 18-летний мужчины, женщины 33, 53 и 47 лет, а также 10-летняя девочка.

Медики также оказали помощь 79-летнему мужчине, который ранее пострадал в селе Нечволодовка Кондрашевской громады.

Оккупанты активно применяли по региону различные виды вооружения: 18 ударных БпЛА типа "Герань-2", один FPV-дрон и шесть дронов другого типа, который устанавливается.

В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в нескольких районах области.

В частности в Богодуховском районе пострадали четыре частных дома, два многоквартирных дома, сельскохозяйственное предприятие, гараж, автомобиль в городе Богодухов, а также электросети в поселке Золочев.

В Изюмском районе повреждены электросети в городе Барвенково, в Лозовском районе - железнодорожная инфраструктура в селе Орелька. В Чугуевском районе зафиксировано разрушение частного дома в селе Рубежное и оздоровительного учреждения в городе Чугуев.

Временно без электроснабжения остаются 8,3 тысячи абонентов в Барвенковской громаде.

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 153 человека, сейчас там остаются 43 человека. Всего с начала работы пункта зарегистрировано 10 900 человек.

Обстрел Украины 6 ноября

В ночь на 6 ноября россияне атаковали Украину 135 дронами типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов.

Известно, что ПВО обезвредила и подавила 108 из них, однако кое-где все же было зафиксировано попадание. Подробнее о работе ПВО можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что ночью в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов.

Так, под массированным ударом оказался город Каменское Днепропетровской области. По данным ОВА, в результате атаки возникло несколько пожаров.

А утром стало известно, что из-за вражеских обстрелов и повреждения железнодорожной инфраструктуры "Укрзализныця" временно отменила несколько пригородных рейсов и ограничила движение поездов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война России против Украины
Новости
Массированная атака на Каменское: 8 пострадавших, разрушен дом
Массированная атака на Каменское: 8 пострадавших, разрушен дом
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины