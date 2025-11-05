Росіяни масовано атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

Російські війська ввечері 5 листопада запустили по Україні ударні дрони "Шахед". В низці областей оголошено повітряну тривогу та є загроза ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

При цьому військові попереджають, що російські дрони фіксують:

Станом на 22:57 повітряну тривогу оголосили в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Київській та Запорізькій областях.

Обстріли України

Нагадаємо, в ніч на 4 листопада Росія завдала ударів по кількох областях України, використовуючи ракети та різні типи ударних безпілотників.

Під потужну атаку потрапила Дніпропетровщина - окупанти застосували ракету та дрони, завдавши масштабних обстрілів по Миколаївській громаді Синельниківського району. Є загиблий і поранені, серед постраждалих - діти.

Дві хвилі ударних дронів перенесла й Одещина. Традиційно ворог цілив по портовій та енергетичній інфраструктурі регіону.

Внаслідок атак спалахнули пожежі, пошкоджено дорожнє покриття, виробничі будівлі та обладнання енергосистеми. У компанії ДТЕК підтвердили, що російські дрони влучили в один з їхніх енергетичних об’єктів.

Сьогодні російські окупанти завдали удару по місту Краматорськ, що на Донеччині. Під обстріл потрапила рятувальна частина та промислова зона, є постраждалі.

Крім того, зранку росіяни атакували ударним безпілотником автомобіль рятувальників, який рухався автодорогою. Внаслідок удару четверо осіб отримали поранення.