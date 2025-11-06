Затримки та зміни маршрутів: "Укрзалізниця" попереджає про обмеження після обстрілів
Через ворожі обстріли та пошкодження залізничної інфраструктури "Укрзалізниця" тимчасово скасувала кілька приміських рейсів і обмежила рух потягів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю та голову правління компанії Олександра Перцовського.
"Черговий залізничний ранок після чергової атаки. Люди цілі, решта - вже вичіщається, вигрібається, закривається, щоб продовжувати роботу. Рух до/з Дніпра вже забезпечуємо резервним форматом. Поїзда Дніпровського напрямку матимуть затримку", - зауважив Перцовський.
Дніпропетровська область
Сьогодні тимчасово не курсуватимуть рейси:
- №7303, №7305 Дніпро - Кам'янське,
- №7304, №7204, №6016 Кам'янське/П’ятихатки - Дніпро.
Також обмежено рух інших приміських поїздів:
- З напрямку Пʼятихаток поїзди курсуватимуть до станції Верхівцеве,
- З напрямку Дніпра - до станції Сухачівка.
Харківська область
Змінено маршрут поїздів напрямку Берестина:
- Рух буде обмежено до станції Сахновщина.
Чернігівська область
У регіоні фіксують затримки через відсутність напруги в контактній мережі.
Затримуються:
- Регіональний поїзд №895 Конотоп - Фастів-1 - на 1 год 45 хв,
- Приміський поїзд №6452 Ніжин - Конотоп - на 1 годину.
Залізничники зазначають, що рух відновлюватимуть одразу, щойно це дозволятиме ситуація.
Оновлено о 9:15.
Низка поїздів східного напрямку прямують зміненими маршрутами, і відповідно з затримками. Йдеться про наступні рейси:
- №102 Херсон - Гусарівка,
- №104 Львів - Гусарівка,
- №712 Київ - Гусарівка,
- №92 Одеса - Гусарівка.
Також поїзд №733 Дніпро - Київ рухається з допоміжним локомотивом, орієнтовне відставання від графіка менше години.
Через пошкодження на Донецькому та Запорізькому напрямках, затримки до 5 годин таких поїздів:
- № 31/32 Запоріжжя - Перемишль
- № 119/120 Дніпро - Хелм, яким також доправляємо причіпні вагони Павлоград - Київ,
- № 37/38 Запоріжжя - Київ.
"Також із запізненням курсуватимуть окремі приміські поїзди на Сумщині, а також з Чернігівщини до Києва - просимо врахувати це під час планування своїх поїздок", - додали залізничники.
Обстріл України
Нагадаємо, що російські війська ввечері 5 листопада запустили по Україні ударні дрони "Шахед". В низці областей оголосили повітряну тривогу.
Зауважимо, що в ніч на 4 листопада Росія завдала ударів по кількох областях України, використовуючи ракети та різні типи ударних безпілотників.
Під потужну атаку потрапила Дніпропетровщина - окупанти застосували ракету та дрони, завдавши масштабних обстрілів по Миколаївській громаді Синельниківського району. Є загиблий і поранені, серед постраждалих - діти.
Дві хвилі ударних дронів перенесла й Одещина. Традиційно ворог цілив по портовій та енергетичній інфраструктурі регіону.