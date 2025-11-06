ua en ru
Затримки та зміни маршрутів: "Укрзалізниця" попереджає про обмеження після обстрілів

Україна, Четвер 06 листопада 2025 08:51
UA EN RU
Затримки та зміни маршрутів: "Укрзалізниця" попереджає про обмеження після обстрілів Фото: "Укрзалізниця" оголосила нові затримки й скасування потягів (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Каріна Левицька

Через ворожі обстріли та пошкодження залізничної інфраструктури "Укрзалізниця" тимчасово скасувала кілька приміських рейсів і обмежила рух потягів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю та голову правління компанії Олександра Перцовського.

"Черговий залізничний ранок після чергової атаки. Люди цілі, решта - вже вичіщається, вигрібається, закривається, щоб продовжувати роботу. Рух до/з Дніпра вже забезпечуємо резервним форматом. Поїзда Дніпровського напрямку матимуть затримку", - зауважив Перцовський.

Дніпропетровська область

Сьогодні тимчасово не курсуватимуть рейси:

  • №7303, №7305 Дніпро - Кам'янське,
  • №7304, №7204, №6016 Кам'янське/П’ятихатки - Дніпро.

Також обмежено рух інших приміських поїздів:

  • З напрямку Пʼятихаток поїзди курсуватимуть до станції Верхівцеве,
  • З напрямку Дніпра - до станції Сухачівка.

Харківська область

Змінено маршрут поїздів напрямку Берестина:

  • Рух буде обмежено до станції Сахновщина.

Чернігівська область

У регіоні фіксують затримки через відсутність напруги в контактній мережі.

Затримуються:

  • Регіональний поїзд №895 Конотоп - Фастів-1 - на 1 год 45 хв,
  • Приміський поїзд №6452 Ніжин - Конотоп - на 1 годину.

Залізничники зазначають, що рух відновлюватимуть одразу, щойно це дозволятиме ситуація.

Оновлено о 9:15.

Низка поїздів східного напрямку прямують зміненими маршрутами, і відповідно з затримками. Йдеться про наступні рейси:

  • №102 Херсон - Гусарівка,
  • №104 Львів - Гусарівка,
  • №712 Київ - Гусарівка,
  • №92 Одеса - Гусарівка.

Також поїзд №733 Дніпро - Київ рухається з допоміжним локомотивом, орієнтовне відставання від графіка менше години.

Через пошкодження на Донецькому та Запорізькому напрямках, затримки до 5 годин таких поїздів:

  • № 31/32 Запоріжжя - Перемишль
  • № 119/120 Дніпро - Хелм, яким також доправляємо причіпні вагони Павлоград - Київ,
  • № 37/38 Запоріжжя - Київ.

"Також із запізненням курсуватимуть окремі приміські поїзди на Сумщині, а також з Чернігівщини до Києва - просимо врахувати це під час планування своїх поїздок", - додали залізничники.

Обстріл України

Нагадаємо, що російські війська ввечері 5 листопада запустили по Україні ударні дрони "Шахед". В низці областей оголосили повітряну тривогу.

Зауважимо, що в ніч на 4 листопада Росія завдала ударів по кількох областях України, використовуючи ракети та різні типи ударних безпілотників.

Під потужну атаку потрапила Дніпропетровщина - окупанти застосували ракету та дрони, завдавши масштабних обстрілів по Миколаївській громаді Синельниківського району. Є загиблий і поранені, серед постраждалих - діти.

Дві хвилі ударних дронів перенесла й Одещина. Традиційно ворог цілив по портовій та енергетичній інфраструктурі регіону.

