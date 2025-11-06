Затримки та зміни маршрутів: "Укрзалізниця" попереджає про обмеження після обстрілів

Через ворожі обстріли та пошкодження залізничної інфраструктури "Укрзалізниця" тимчасово скасувала кілька приміських рейсів і обмежила рух потягів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю та голову правління компанії Олександра Перцовського.

"Черговий залізничний ранок після чергової атаки. Люди цілі, решта - вже вичіщається, вигрібається, закривається, щоб продовжувати роботу. Рух до/з Дніпра вже забезпечуємо резервним форматом. Поїзда Дніпровського напрямку матимуть затримку", - зауважив Перцовський.

Дніпропетровська область

Сьогодні тимчасово не курсуватимуть рейси:

№7303, №7305 Дніпро - Кам'янське,

№7304, №7204, №6016 Кам'янське/П’ятихатки - Дніпро.

Також обмежено рух інших приміських поїздів:

З напрямку Пʼятихаток поїзди курсуватимуть до станції Верхівцеве,

З напрямку Дніпра - до станції Сухачівка.

Харківська область

Змінено маршрут поїздів напрямку Берестина:

Рух буде обмежено до станції Сахновщина.

Чернігівська область

У регіоні фіксують затримки через відсутність напруги в контактній мережі.

Затримуються:

Регіональний поїзд №895 Конотоп - Фастів-1 - на 1 год 45 хв,

Приміський поїзд №6452 Ніжин - Конотоп - на 1 годину.

Залізничники зазначають, що рух відновлюватимуть одразу, щойно це дозволятиме ситуація.

Оновлено о 9:15.

Низка поїздів східного напрямку прямують зміненими маршрутами, і відповідно з затримками. Йдеться про наступні рейси:

№102 Херсон - Гусарівка,

№104 Львів - Гусарівка,

№712 Київ - Гусарівка,

№92 Одеса - Гусарівка.

Також поїзд №733 Дніпро - Київ рухається з допоміжним локомотивом, орієнтовне відставання від графіка менше години.

Через пошкодження на Донецькому та Запорізькому напрямках, затримки до 5 годин таких поїздів:

№ 31/32 Запоріжжя - Перемишль

№ 119/120 Дніпро - Хелм, яким також доправляємо причіпні вагони Павлоград - Київ,

№ 37/38 Запоріжжя - Київ.

"Також із запізненням курсуватимуть окремі приміські поїзди на Сумщині, а також з Чернігівщини до Києва - просимо врахувати це під час планування своїх поїздок", - додали залізничники.