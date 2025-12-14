РФ усю ніч атакує Одещину дронами, КАБами та ракетами: тривога триває 5 годин

За даними Повітряних сил, ворог спрямовував ударні безпілотники у бік Затоки та Чорноморського, а також здійснював скидання керованих авіабомб у напрямку Затоки.

Окрім цього у регіоні оголошувалась ракетна небезпека, рух швидкісних цілей фіксувався у апрямку Чорноморська.

Станом на 08:50 повітряна тривога в регіоні триває вже понад п’яти годин. Ба більше, у соцмережах з’являються повідомлення про вибухи та ймовірні прильоти. Однак офіційна інформація від місцевої влади щодо наслідків атаки наразі відсутня.

Удар РФ по енергетиці

Варто нагадати, що в ніч на 13 грудня російська армія завдала ракетно-дронового удару по об'єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії в південних областях України.

В результаті обстрілу без світла залишилися споживачі в Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях.

Раіше повідомлялось, що в Одесі ведуться роботи з відновлення подачі електроенергії, води та опалення. При цьому глава ГВА Сергій Лисак уточнив, що робити прогнози поки ще рано.