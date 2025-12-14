RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

РФ всю ночь атакует Одесскую область дронами, КАБами и ракетами: тревога длится 5 часов

Иллюстративное фото: РФ всю ночь атаковала Одесскую область дронами, КАБами и ракетами (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

Российские войска в ночь на 14 декабря массированно атакуют Одесскую область с воздуха. Враг применяет различные типы вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, враг направлял ударные беспилотники в сторону Затоки и Черноморского, а также осуществлял сброс управляемых авиабомб в направлении Затоки.

Кроме этого в регионе объявлялась ракетная опасность, движение скоростных целей фиксировалось в направлении Черноморска.

По состоянию на 08:50 воздушная тревога в регионе продолжается уже более пяти часов. Более того, в соцсетях появляются сообщения о взрывах и вероятных прилетах. Однако официальная информация от местных властей о последствиях атаки пока отсутствует.

Удар РФ по энергетике

Стоит напомнить, что в ночь на 13 декабря российская армия нанесла ракетно-дроновой удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в южных областях Украины.

В результате обстрела без света остались потребители в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

Ранее сообщалось, что в Одессе ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии, воды и отопления. При этом глава ГОА Сергей Лысак уточнил, что делать прогнозы пока еще рано.

 

Также россияне нанесли удар по критической и промышленной инфраструктуре Николаевской области. Враг атаковал регион ракетами и дронами.

Подробнее о последствиях ночной атаки РФ по Украине - читайте в материале РБК-Украина.

