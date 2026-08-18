РФ уночі атакувала Україну з шести напрямків, є прильоти

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Минулої ночі Росія скерувала на Україну понад 140 дронів різних типів, однак більшість з них не досягли своїх цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.