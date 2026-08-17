РФ будує нові секретні бази для запуску реактивних дронів далекої дії,– The Telegraph

Росія розгорнула мережу секретних баз із новими пусковими майданчиками для сучасних безпілотників великої дальності, які здатні досягнути країн НАТО. Деякі з цих баз уже використовуються для ударів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування The Telegraph.

Журналісти, опираючись на документи та супутникові знімки, виявили щонайменше 10 російських баз, на яких облаштували нові пускові майданчики.

Загалом уздовж кордону РФ із Білоруссю та Україною зафіксували щонайменше 59 нових пускових рейок.

За даними видання, частину центрів управління дронами переобладнали з військових баз і цивільних аеропортів. Інші стартові майданчики облаштували в сільській місцевості.

Аналіз супутникових знімків компанії DroneSec показав, що близько 20 нових рейок, ймовірно, мають збільшену довжину. Це може свідчити про їхню здатність запускати новітні російські дрони для ударів на великі відстані.

Росія може створювати загрозу для НАТО

У The Telegraph зазначають, що нова мережа баз становить довгострокову загрозу для країн НАТО. Деякі з них розташовані так, що сучасні російські безпілотники потенційно можуть досягати Варшави.

Водночас видання наголошує, що немає ознак того, що Росія планує напад на Польщу.

За даними ЗМІ, представники розвідки США та європейських країн вважають, що Москва може розглядати можливість провокацій на території Польщі, зокрема атак на критичну інфраструктуру або операцій під чужим прапором, відповідальність за які намагатимуться покласти на Україну.

Представник НАТО заявив виданню, що Альянс готовий захищати кожен дюйм території союзників і продовжує підвищувати готовність до протидії загрозам з боку безпілотників.

РФ збільшує кількість нових дронів

У розслідуванні зазначається, що супутникові знімки демонструють значне збільшення кількості сучасних російських безпілотників. На одній із баз достатньо місця для одночасного зберігання понад 1000 дронів.

На низці ключових об'єктів також триває будівництво додаткових пускових установок.

Як відомо, новітні російські дрони "Герань-4" та "Герань-5" здатні розвивати швидкість, достатню для ухилення від систем протиповітряної оборони, та несуть бойове навантаження вагою до 90 кг.

За словами засновника DroneSec Майка Монніка, Росія значно розширила мережу безпілотників, щоб використовувати її проти України та створювати загрозу для країн НАТО.