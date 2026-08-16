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Швидкість понад 350 км/год: в РФ показали модернізований реактивний дрон БМ-35

07:59 16.08.2026 Нд
3 хв
Чим небезпечний модернізований реактивний БМ-35?
aimg Лев Шевченко
Швидкість понад 350 км/год: в РФ показали модернізований реактивний дрон БМ-35 Фото: запуск реактивного БМ-35 (скриншот відео росЗМІ)
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Російські пропагандисти показали сюжет про застосування ударного дрона БМ-35 з реактивним двигуном, який здатний розвивати швидкість понад 350 км/год і летіти на відстань понад 200 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сюжет телеканалу НТВ, який оприлюднив у своєму Telegram-каналі радник Президента України з питань зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Швидкість, начебто недосяжна для перехоплювачів

За словами російський операторів, запуск БМ-35 не потребує складної підготовки — дрон піднімають у повітря за лічені хвилини з будь-якої ділянки місцевості за допомогою мобільної платформи. Як кажуть росіяни, оператор може керувати дроном на будь-якій ділянці траєкторії польоту, тобто по суті в режимі FPV, при цьому українські засоби РЕБ начебто на сигнал не впливають.

Бойова частина дрона важить 10 кілограмів, а дальність польоту перевищує 200 кілометрів, що, за твердженням операторів, дозволяє вражати цілі в глибокому тилу.

Заявлена швидкість — понад 350 км/год, через що, як стверджують росіяни, українські перехоплювачі не встигають за апаратом.

Підготовку всіх комплектуючих здійснюють заздалегідь на складі, а безпосередньо на позиції залишається лише зібрати дрон, встановити боєчастину і запустити його — за раз можуть відправляти до трьох таких апаратів. За словами операторів, боєприпас розривається на до тисячі уражаючих елементів на дальності до 200 метрів.

Читайте також: Як "крилаті" перехоплювачі знищують "Шахеди" в українському небі: інтерв'ю СЕО Yartura

Де застосовують БМ-35 і хто ним керує

Дрони цього типу застосовує угруповання "Север" на ділянці, де окупанти наступають на прикордонні райони Харківської та Сумської областей. Раніше на цьому напрямку працювали переважно FPV-розрахунки, і БМ-35 презентують як альтернативу, адаптовану під їхні задачі — переривання логістики українських підрозділів.

У сюжеті окупанти зізнаються, що їхні завдання із застосуванням БМ-35 — відрізати ЗСУ від постачання, відпрацьовуючи маскувальні позиції та пересування противника.

Україна готується до збиття реактивних дронів росіян. Як зазначав в інтервʼю РБК-Україна СЕО Yartura Олег Букаренко, всі розробники дронів-перехоплювачів переходитимуть на реактивну тягу, оскільки це сильно збільшує швидкість.

Також українська компанія SkyFall створила новий швидкісний дрон-перехоплювач P1-SUN Jetkiller, здатний ефективно знищувати російські "Шахеди" з реактивними двигунами. Він може розвивати швидкість до 370 км/год, що перевищує заявлену ворогом швидкість реактивного БМ-35.

Ще в червні Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомляв про появу в окупантів дешевого й примітивного реактивного дрона з аналоговою передачею відео на частоті 3,3 ГГц — поєднання реактивного двигуна з такою системою зв'язку військовий фахівець тоді назвав небезпечним технологічним кроком, попри примітивність самого апарата.

Наприкінці липня - на початку серпня тенденція до масовізації таких засобів ураження підтвердилася і на офіційному рівні: представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що у липні 2026 року війська РФ застосували у п'ять разів більше реактивних безпілотників, ніж місяцем раніше.

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