РФ ночью атаковала Украину с шести направлений, есть прилеты
Прошлой ночью Россия направила на Украину более 140 дронов разных типов, однако большинство из них не достигли своих целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.
Для осуществления ударов враг применил 147 беспилотников, а именно:
- ударные БпЛА типа "Shahed", в том числе реактивные;
- дроны "Гербера";
- беспилотники-имитаторы "Пародия".
Они летели по направлениям: Курск, Орел, Милерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым.
К отражению воздушной атаки были привлечены:
- авиация;
- зенитные ракетные войска;
- подразделы РЭБ;
- подразделения беспилотных систем;
- мобильные огневые группы сил обороны Украины.
Согласно последним данным, силы ПВО смогли сбить/подавить 111 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
В то же время зафиксировано:
- попадания российских БпЛА на 19 локациях;
- падение взбитых дронов и их обломков в 3 местах.
Воздушная атака противника продолжается. Украинцев призывают соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Кстати, недавно стало известно, что РФ строит новые секретные базы для запуска реактивных дронов дальнего действия.
Также РБК-Украина узнавало у эксперта, каким образом ПВО будет обезвреживать реактивные "Шахеды" в будущем.
Кроме того, ранее враг впервые показал модернизированный реактивный дрон БМ-35.