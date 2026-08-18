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РФ ночью атаковала Украину с шести направлений, есть прилеты

08:30 18.08.2026 Вт
2 мин
Воздушное нападение врага продолжается до сих пор
aimg Юлия Капитонова
РФ ночью атаковала Украину с шести направлений, есть прилеты Фото: Силы ПВО обезвредили немало враждебных БПЛА (Getty Images)
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Прошлой ночью Россия направила на Украину более 140 дронов разных типов, однако большинство из них не достигли своих целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Для осуществления ударов враг применил 147 беспилотников, а именно:

  • ударные БпЛА типа "Shahed", в том числе реактивные;
  • дроны "Гербера";
  • беспилотники-имитаторы "Пародия".

Они летели по направлениям: Курск, Орел, Милерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым.

К отражению воздушной атаки были привлечены:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделы РЭБ;
  • подразделения беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы сил обороны Украины.

Согласно последним данным, силы ПВО смогли сбить/подавить 111 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано:

  • попадания российских БпЛА на 19 локациях;
  • падение взбитых дронов и их обломков в 3 местах.

Воздушная атака противника продолжается. Украинцев призывают соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Кстати, недавно стало известно, что РФ строит новые секретные базы для запуска реактивных дронов дальнего действия.

Также РБК-Украина узнавало у эксперта, каким образом ПВО будет обезвреживать реактивные "Шахеды" в будущем.

Кроме того, ранее враг впервые показал модернизированный реактивный дрон БМ-35.

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