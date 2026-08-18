РФ ночью атаковала Украину с шести направлений, есть прилеты

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Прошлой ночью Россия направила на Украину более 140 дронов разных типов, однако большинство из них не достигли своих целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.