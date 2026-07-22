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Росія заблокувала морський коридор, Україна терміново скликає Радбез ООН

22:14 22.07.2026 Ср
2 хв
Дії Кремля загрожують голодом для мільйонів родин
aimg Валерій Ульяненко
Росія заблокувала морський коридор, Україна терміново скликає Радбез ООН Фото: наслідки атаки РФ на судно Golden Leo (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
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Росія атакувала цивільні вантажні судна у Чорному морі та повністю заблокувала рух українським морським коридором. Через загрозу глобального голоду Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в.о. міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

За останні кілька днів російські війська обстріляли щонайменше три цивільні вантажні судна. Внаслідок цих атак кілька десятків членів екіпажів загинули або зазнали поранень.

Крім того, через дії РФ у розпал жнив українським морським коридором не пройшло жодне судно. Сибіга наголосив, що це свідомий економічний та гуманітарний терор проти всього світу.

"Так само, як Іран атакував енергетичні маршрути в Ормузькій протоці, Росія зараз завдає ударів по світових продовольчих ринках у Чорному морі", - заявив він.

Подальше продовження російського терору загрожує зростанням цін на продукти та ризиком голоду для мільйонів родин в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці.

"Україна звернулася з проханням про термінове засідання Ради Безпеки ООН 27 липня. Ми закликаємо всі держави, особливо ті, яких це безпосередньо стосується, негайно вимагати від Росії припинити свої атаки на свободу судноплавства в Чорному морі", - зазначив Сибіга.

Він підкреслив, що жодна країна не має права морити світ голодом, і додав, що зупинити російський терор може глобальний тиск.

Нагадаємо, в ніч проти 22 липня РФ атакувала балкер Golden Rosе у Чорному морі. ДПСУ провела рятувальну операцію, під час якої врятували 16 членів екіпажу.

Зазначимо, один із найбільших контейнерних перевізників світу Maersk тимчасово припиняє сервіс через Чорноморський рибний порт. Це відбувається через посилення атак країни-агресорки.

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ООН Російська Федерація Андрій Сибіга Війна в Україні
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