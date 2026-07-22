Росія заблокувала морський коридор, Україна терміново скликає Радбез ООН

Росія атакувала цивільні вантажні судна у Чорному морі та повністю заблокувала рух українським морським коридором. Через загрозу глобального голоду Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в.о. міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

За останні кілька днів російські війська обстріляли щонайменше три цивільні вантажні судна. Внаслідок цих атак кілька десятків членів екіпажів загинули або зазнали поранень.

Крім того, через дії РФ у розпал жнив українським морським коридором не пройшло жодне судно. Сибіга наголосив, що це свідомий економічний та гуманітарний терор проти всього світу.

"Так само, як Іран атакував енергетичні маршрути в Ормузькій протоці, Росія зараз завдає ударів по світових продовольчих ринках у Чорному морі", - заявив він.

Подальше продовження російського терору загрожує зростанням цін на продукти та ризиком голоду для мільйонів родин в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці.

"Україна звернулася з проханням про термінове засідання Ради Безпеки ООН 27 липня. Ми закликаємо всі держави, особливо ті, яких це безпосередньо стосується, негайно вимагати від Росії припинити свої атаки на свободу судноплавства в Чорному морі", - зазначив Сибіга.

Він підкреслив, що жодна країна не має права морити світ голодом, і додав, що зупинити російський терор може глобальний тиск.