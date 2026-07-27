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РФ ударила по заблокированным судам в портах Николаевщины: есть погибший и раненые

12:07 27.07.2026 Пн
2 мин
Враг существенно усиливает террор против морской отрасли Украины
aimg Юлия Капитонова
РФ ударила по заблокированным судам в портах Николаевщины: есть погибший и раненые Фото: Последствия атаки РФ на заблокированные суда в портах Николаевской области (ampu_uspa)
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В ночь на 27 июля Россия совершила атаку на гражданские торговые суда в портах Николаевской области. Первые последствия вражеских ударов уже известны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГП "Администрация морских портов Украины".

В этот раз под российские удары попали суда, заблокированные в украинских портах еще с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

Все это время они не совершали никаких коммерческих рейсов.

"В результате атаки есть погибший и раненые. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего", - сказано в заявлении.

В ГП "Администрация морских портов Украины" отмечают, что это был новый сознательный удар врага по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре.

"Атаки на суда, которые годами не могут покинуть заблокированные порты, демонстрируют системный характер российского террора против морской отрасли и создают прямую угрозу жизни гражданских моряков", - отметили в государственном предприятии.

В настоящее время идет фиксация российских преступлений и их последствий.

На этом фоне Украина снова призвала своих союзников решительно отреагировать на удары России по гражданскому торговому флоту.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в порты Украины перестали заходить суда. Министр аграрной политики объяснил, есть ли угроза тотальной блокады.

Также мы рассказывали, почему Украина срочно созывает Совбез ООН.

Более того, стало известно, что Maersk временно прекращает сервис через Черноморский рыбный порт.

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