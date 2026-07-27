РФ ударила по заблокированным судам в портах Николаевщины: есть погибший и раненые
В ночь на 27 июля Россия совершила атаку на гражданские торговые суда в портах Николаевской области. Первые последствия вражеских ударов уже известны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГП "Администрация морских портов Украины".
В этот раз под российские удары попали суда, заблокированные в украинских портах еще с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.
Все это время они не совершали никаких коммерческих рейсов.
"В результате атаки есть погибший и раненые. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего", - сказано в заявлении.
В ГП "Администрация морских портов Украины" отмечают, что это был новый сознательный удар врага по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре.
"Атаки на суда, которые годами не могут покинуть заблокированные порты, демонстрируют системный характер российского террора против морской отрасли и создают прямую угрозу жизни гражданских моряков", - отметили в государственном предприятии.
В настоящее время идет фиксация российских преступлений и их последствий.
На этом фоне Украина снова призвала своих союзников решительно отреагировать на удары России по гражданскому торговому флоту.
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