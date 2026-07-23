ua en ru
Чт, 23 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

У порти України не заходять судна: чи є загроза тотальної блокади?

11:58 23.07.2026 Чт
2 хв
Міністр аграрної політики пояснив, що насправді відбувається
aimg Юлія Капітонова
У порти України не заходять судна: чи є загроза тотальної блокади? Фото: Тарас Висоцький, міністр аграрної політики та продовольства України (facebook.com/agrireforms)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Станом на 23 липня судна перестали заходити у порти України. Попри це, про тотальну блокаду морського експорту поки не йдеться.

З такою заявою виступив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час спілкування з журналістами, повідомляє РБК-Україна.

Повної блокади морського коридору поки немає

Як пояснив міністр, заходи суден в українські порти припинилися через постійні російські атаки.

Висоцький зауважив, що таке рішення ухвалили самі судновласники. З боку держави жодних обмежень не було.

За його словами, Кабмін уже шукає способи, щоб максимально швидко відновити судноплавство.

Міністр також пояснив, що ця ситуація є вкрай динамічною, тому наразі важко спрогнозувати, як довго триватиме пауза.

Окрім того, Висоцький нагадав, що експорт потрібно оцінювати в горизонті місяців, а загалом - року. Враховуючи те, що поточна ситуація триває лише чотири доби - поки немає критичного впливу на обсяги поставок.

"Один день або навіть тиждень без відвантажень на річні обсяги не вплине. Реальний вплив буде, якщо така ситуація триватиме кілька місяців", - наголосив Висоцький.

Що робити агровиробникам?

Як пояснив міністр, насамперед варто не поспішати з продажем зерна, якщо є така можливість.

"Перша реакція - це зазвичай паніка, і ціни одразу падають. Звичайно, я не закликаю всіх повністю припинити продажі. Є внутрішнє споживання, експорт працює іншими маршрутами", - зазначив Висоцький.

Він додав, що хтось дійсно може почекати кілька днів або тижнів, поки ситуація не покращиться.

До речі, раніше РБК-Україна повідомляло, чому Україна терміново скликає Радбез ООН.

Також ми писали, що вночі 22 липня Росія здійснила атаку на балкер Golden Rosе у Чорному морі.

Ба більше, стало відомо, чому Maersk тимчасово припиняє сервіс через Чорноморський рибний порт.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Кабінет Міністрів України аграрії Війна Росії проти України
Новини
Для досягнення миру в Україні потрібні "нові ідеї", - Рубіо
Для досягнення миру в Україні потрібні "нові ідеї", - Рубіо
Аналітика
Ціна життя. Скільки насправді коштує мешкати у найбільших містах України
Катерина Гончарова, Василина Копитко Ціна життя. Скільки насправді коштує мешкати у найбільших містах України