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РФ ударила по сортувальному хабу "Нової пошти": що буде з 13 тисячами посилок

13:12 17.06.2026 Ср
1 хв
Постраждали відправлення на мільйони гривень
aimg Олена Чупровська
Фото: наслідки удару по "Новій пошті" на Сумщині (t.me/novapostcorp)

Росіяни вдарили дронами по сортувальному терміналу "Нової пошти" у Сумах. Постраждало майно тисяч клієнтів.

Як повідомляє РБК-Україна, про атаку заявила компанія "Нова пошта".

Сьогодні вранці російські безпілотники двічі атакували сортувальний термінал "Нової пошти" на Сумщині. Працівники не постраждали.

Вогонь після влучань ліквідували рятувальники ДСНС.

Удари зруйнували покрівлю та частину обладнання. Також пошкоджено сітчасті контейнери, в яких зберігалися посилки.

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13 тисяч відправлень під загрозою

На момент атаки у терміналі перебувало понад 13 000 відправлень. Їхня задекларована вартість - понад 42 мільйони гривень.

Оцінка стану вантажів ще триває.

"Нова пошта" компенсує клієнтам оголошену вартість відправлень, які пошкоджено або знищено внаслідок атаки.

Раніше ми писали, що "Нова пошта" залишилась без найсучаснішого терміналу у результаті удару Росії по Києву. Компанія вклала роки праці в його будівництво.

Це вже не перший удар Росії по "Новій пошті". Нещодавно також дрон РФ ударив по терміналу компанії у Запоріжжі.

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