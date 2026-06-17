Россия ударила по сортировочному центру "Новой почты": что станет с 13 тысячами посылок

Сегодня утром российские беспилотники дважды атаковали сортировочный терминал "Новой почты" на Сумщине. Сотрудники не пострадали.

Пожар после попаданий ликвидировали спасатели ГСЧС.

Удары разрушили кровлю и часть оборудования. Также повреждены сетчатые контейнеры, в которых хранились посылки.

13 тысяч отправлений под угрозой

На момент атаки в терминале находилось более 13 000 отправлений. Их задекларированная стоимость - более 42 миллионов гривен.

Оценка состояния грузов еще продолжается.

"Новая почта" компенсирует клиентам заявленную стоимость отправлений, которые были повреждены или уничтожены в результате атаки.