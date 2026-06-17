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Россия ударила по сортировочному центру "Новой почты": что станет с 13 тысячами посылок

13:12 17.06.2026 Ср
1 мин
Пострадали отправления на миллионы гривен
aimg Елена Чупровская
Россия ударила по сортировочному центру "Новой почты": что станет с 13 тысячами посылок Фото: последствия удара по "Новой почте" в Сумской области (t.me/novapostcorp)
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Россияне нанесли удар с помощью дронов по сортировочному терминалу "Новой почты" в Сумах. Пострадало имущество тысяч клиентов.

Как сообщает РБК-Украина, об атаке сообщила компания "Новая почта".

Сегодня утром российские беспилотники дважды атаковали сортировочный терминал "Новой почты" на Сумщине. Сотрудники не пострадали.

Пожар после попаданий ликвидировали спасатели ГСЧС.

Удары разрушили кровлю и часть оборудования. Также повреждены сетчатые контейнеры, в которых хранились посылки.

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13 тысяч отправлений под угрозой

На момент атаки в терминале находилось более 13 000 отправлений. Их задекларированная стоимость - более 42 миллионов гривен.

Оценка состояния грузов еще продолжается.

"Новая почта" компенсирует клиентам заявленную стоимость отправлений, которые были повреждены или уничтожены в результате атаки.

Ранее мы писали, что "Новая почта" лишилась самого современного терминала в результате удара России по Киеву. Компания вложила годы труда в его строительство.

Это уже не первый удар России по "Новой почте". Недавно дрон РФ также нанес удар по терминалу компании в Запорожье.

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