Россия ударила по сортировочному центру "Новой почты": что станет с 13 тысячами посылок
Россияне нанесли удар с помощью дронов по сортировочному терминалу "Новой почты" в Сумах. Пострадало имущество тысяч клиентов.
Как сообщает РБК-Украина, об атаке сообщила компания "Новая почта".
Сегодня утром российские беспилотники дважды атаковали сортировочный терминал "Новой почты" на Сумщине. Сотрудники не пострадали.
Пожар после попаданий ликвидировали спасатели ГСЧС.
Удары разрушили кровлю и часть оборудования. Также повреждены сетчатые контейнеры, в которых хранились посылки.
13 тысяч отправлений под угрозой
На момент атаки в терминале находилось более 13 000 отправлений. Их задекларированная стоимость - более 42 миллионов гривен.
Оценка состояния грузов еще продолжается.
"Новая почта" компенсирует клиентам заявленную стоимость отправлений, которые были повреждены или уничтожены в результате атаки.
Ранее мы писали, что "Новая почта" лишилась самого современного терминала в результате удара России по Киеву. Компания вложила годы труда в его строительство.
Это уже не первый удар России по "Новой почте". Недавно дрон РФ также нанес удар по терминалу компании в Запорожье.