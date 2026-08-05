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РФ ударила по підприємству на Одещині, є загиблий і постраждалі

13:53 05.08.2026 Ср
1 хв
В Одеському районі загорілися автівки
aimg Юлія Капітонова
Фото: Відомо про перші наслідки нової атаки РФ на Одеську область (odeskaODA)

5 серпня російські загарбники знову скерували свої ударні дрони на Одеську область. Під удар ворога потрапили цивільні та місцеве підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Одеської ОДА(ОВА) Олега Кіпера.

"Одна людина загинула, ще восьмеро травмовані: ворог знову атакував Одещину ударними безпілотниками", - підтвердив Кіпер.

За його словами, після ворожої атаки на одному з підприємств в Одеському районі спалахнули автомобілі.

Наслідки атаки РФ на Одеську область 5 серпня (Фото: odeskaODA)

Через це, згідно з останніми даними, одна людина загинула.

"Співчуття рідним та близьким. Ще вісім людей постраждало, семеро з них госпіталізовані", - наголосив Кіпер.

Він також додав, що рятувальники змогли швидко приборкати пожежі.

Глава ОДА зазначив, що наразі на місці події працюють усі відповідні служби.

Наслідки атаки РФ на Одеську область 5 серпня (Фото: odeskaODA)

"Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин рф проти цивільного населення", - підсумував Кіпер.

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ОдесаВійна Росії проти УкраїниАтака дронів