РФ ударила по підприємству на Одещині, є загиблий і постраждалі

"Одна людина загинула, ще восьмеро травмовані: ворог знову атакував Одещину ударними безпілотниками", - підтвердив Кіпер.

За його словами, після ворожої атаки на одному з підприємств в Одеському районі спалахнули автомобілі.

Наслідки атаки РФ на Одеську область 5 серпня (Фото: odeskaODA)

Через це, згідно з останніми даними, одна людина загинула.

"Співчуття рідним та близьким. Ще вісім людей постраждало, семеро з них госпіталізовані", - наголосив Кіпер.

Він також додав, що рятувальники змогли швидко приборкати пожежі.

Глава ОДА зазначив, що наразі на місці події працюють усі відповідні служби.

Наслідки атаки РФ на Одеську область 5 серпня (Фото: odeskaODA)

"Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин рф проти цивільного населення", - підсумував Кіпер.