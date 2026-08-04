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РФ ударила ракетами по людному місцю біля Одеси

11:44 04.08.2026 Вт
2 хв
Ворог умисно атакував локацію поблизу ринку
aimg Юлія Капітонова
РФ ударила ракетами по людному місцю біля Одеси Фото: Наслідки нової атаки РФ наразі уточнюються (DSNSODE)
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Вдень 4 серпня Росія скерувала ракети на передмістя Одеси та атакувала мирних громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Одеської ОДА(ОВА) Олега Кіпера.

"Ворог цинічно вдарив ракетами по передмістю Одеси, по людному місцю біля ринку", - йдеться в заяві Кіпера.

За його словами, уже підтверджені пошкодження цивільної інфраструктури.

Глава ОДА також додав, що на місці російського удару наразі працюють екстрені служби.

Дані щодо кількості потерпілих та наслідків атаки наразі уточнюються та будуть оголошені згодом.

Оновлено о 12:10

Кіпер повідомив про 3 постраждалих. Він уточнив, що йдеться про чоловіків 42, 45, 81 років.

"Їхній стан лікарі попередньо оцінюють як середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу", - йдеться в заяві.

Що відомо про нещодавні атаки РФ на Одеську область

Вранці 4 серпня Кіпер повідомив, що російські війська скоїли повітряний напад на цивільну інфраструктуру на півдні області.

Цього разу противник зруйнував приватний житловий будинок.

РФ ударила ракетами по людному місцю біля Одеси

Наслідки атаки РФ на Одеську область 4 серпня (Фото: odeskaODA)

"За попередніми даними, двоє людей постраждало. Пожежу, що виникла, оперативно ліквідували рятувальники", - додав глава ОДА.

За його словами, на місце ворожого удару одразу прибули всі відповідні служби. Постраждалим вже надали всю необхідну допомогу.

РФ ударила ракетами по людному місцю біля Одеси

Наслідки атаки РФ на Одеську область 4 серпня (Фото: odeskaODA)

До речі, раніше ми розповідали, як українська ППО впоралася з новою атакою РФ вночі 4 серпня.

Окрім того, ми писали, що 3 серпня Росія завдала ударів по транспортній інфраструктурі Одещини.

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