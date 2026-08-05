РФ ударила по предприятию в Одесской области, есть погибший и пострадавшие

"Один человек погиб, еще восемь травмированы: враг снова атаковал Одесщину ударными беспилотниками", - подтвердил Кипер.

По его словам, после вражеской атаки на одном из предприятий в Одесском районе загорелись автомобили.

Последствия атаки РФ на Одесскую область 5 августа (Фото: odeskaODA)

Из-за этого, согласно последним данным, один человек погиб.

"Сочуствую родным и близким. Еще восемь человек пострадали, семеро из них госпитализированы", - подчеркнул Кипер.

Он также добавил, что спасатели смогли быстро потужить пожары.

Глава ОГА отметил, что на месте происшествия работают все соответствующие службы.

Последствия атаки РФ на Одесскую область 5 августа (Фото: odeskaODA)

"Правоохранители фиксируют очередное военное преступление России против гражданского населения", - подытожил Кипер.