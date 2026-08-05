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РФ ударила по предприятию в Одесской области, есть погибший и пострадавшие

13:53 05.08.2026 Ср
1 мин
В Одесском районе загорелись автомобили
aimg Юлия Капитонова
Фото: Известно о первых последствиях новой атаки РФ на Одесскую область (odeskaODA)

5 августа российские захватчики снова направили свои ударные дроны на Одесскую область. Под удар врага попали гражданские и местное предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОГА(ОВА) Олега Кипера.

"Один человек погиб, еще восемь травмированы: враг снова атаковал Одесщину ударными беспилотниками", - подтвердил Кипер.

По его словам, после вражеской атаки на одном из предприятий в Одесском районе загорелись автомобили.

Последствия атаки РФ на Одесскую область 5 августа (Фото: odeskaODA)

Из-за этого, согласно последним данным, один человек погиб.

"Сочуствую родным и близким. Еще восемь человек пострадали, семеро из них госпитализированы", - подчеркнул Кипер.

Он также добавил, что спасатели смогли быстро потужить пожары.

Глава ОГА отметил, что на месте происшествия работают все соответствующие службы.

Последствия атаки РФ на Одесскую область 5 августа (Фото: odeskaODA)

"Правоохранители фиксируют очередное военное преступление России против гражданского населения", - подытожил Кипер.

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