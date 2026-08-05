РФ ударила по предприятию в Одесской области, есть погибший и пострадавшие
5 августа российские захватчики снова направили свои ударные дроны на Одесскую область. Под удар врага попали гражданские и местное предприятие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОГА(ОВА) Олега Кипера.
"Один человек погиб, еще восемь травмированы: враг снова атаковал Одесщину ударными беспилотниками", - подтвердил Кипер.
По его словам, после вражеской атаки на одном из предприятий в Одесском районе загорелись автомобили.
Последствия атаки РФ на Одесскую область 5 августа (Фото: odeskaODA)
Из-за этого, согласно последним данным, один человек погиб.
"Сочуствую родным и близким. Еще восемь человек пострадали, семеро из них госпитализированы", - подчеркнул Кипер.
Он также добавил, что спасатели смогли быстро потужить пожары.
Глава ОГА отметил, что на месте происшествия работают все соответствующие службы.
Последствия атаки РФ на Одесскую область 5 августа (Фото: odeskaODA)
"Правоохранители фиксируют очередное военное преступление России против гражданского населения", - подытожил Кипер.
Напомним, 4 августа российские захватчики ударили ракетами по людному месту возле Одессы.
Также мы писали, что 3 августа Россия нанесла удары по транспортной инфраструктуре Одесщины.
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