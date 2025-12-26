РФ ударила по Одесі дронами: пошкоджено об’єкт інфраструктури, спалахнула пожежа

Обстріли Одеси

Нагадаємо, що росіяни в останні тижні особливо активно атакують різну інфраструктуру Одеси та Одеської області.

Зокрема, страждає енергетика. Так, 22 грудня окупанти двічі атакували Одесу дронами, в результаті чого було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури міста. Після атаки без світла залишилася частина одного з районів.

Подібна ситуація була і в ніч на 19 грудня. Тоді частина одного з районів Одеси залишилася не тільки без світла, але і без води та тепла.

У четвер, 25 грудня, в Одесі запровадили аварійні відключення електроенергії. Це пов'язано з пошкодженим обладнанням. Як пояснив Сергій Лисак, ніч на 25 грудня пройшла спокійно, але введені аварійні відключення світла.