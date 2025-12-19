Частина Одеси залишилась без води, світла та тепла через влучання в енергооб'єкти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

Згідно з інформацією МВА, частина одного з густонаселених районів Одеси тимчасово залишилась без електро-, водо- та теплопостачання.

Ударною хвилею також зазнало пошкоджень житло одеситів.

Фахівці вже працюють над відновленням, запевнив Лисак.

Також він повідомив, що зараз є інформація про одну постраждалу середнього ступеня важкості. Вона доставлена до медичного закладу, де їй надається уся необхідна допомога.



"На місці працюють усі необхідні комунальні служби. Проводиться оцінка масштабів пошкоджень житла та збір інформації для надання подальшої допомоги мешканцям", - написав голова МВА.

Також він нагадав, що комунальні пункти незламності продовжують працювати цілодобово по всьому місту.