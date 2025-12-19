ua en ru
Частина Одеси залишилась без води, світла та тепла через влучання в енергооб'єкти

Одеса, П'ятниця 19 грудня 2025 02:20
Частина Одеси залишилась без води, світла та тепла через влучання в енергооб'єкти Фото: частина Одеси залишилась без води, світла та тепла (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Внаслідок чергової ворожої атаки в Одесі пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

Згідно з інформацією МВА, частина одного з густонаселених районів Одеси тимчасово залишилась без електро-, водо- та теплопостачання.

Ударною хвилею також зазнало пошкоджень житло одеситів.

Фахівці вже працюють над відновленням, запевнив Лисак.

Також він повідомив, що зараз є інформація про одну постраждалу середнього ступеня важкості. Вона доставлена до медичного закладу, де їй надається уся необхідна допомога.

"На місці працюють усі необхідні комунальні служби. Проводиться оцінка масштабів пошкоджень житла та збір інформації для надання подальшої допомоги мешканцям", - написав голова МВА.

Також він нагадав, що комунальні пункти незламності продовжують працювати цілодобово по всьому місту.

Удари по Одесі та відсустність світла

Через постійні теракти РФ проти енергетичної інфраструктури в Одеській області 17 грудня влада вимушено оголосила надзвичайну ситуацію державного рівня.

Станом на 18 грудня відомо, що енергетики знайшли технічні рішення, щоб подати світло в оселі майже всіх жителів Одеси та області. Однак наразі можливі аварійні відключення світла через ризик перевантаження енергосистеми.

Також РБК-Україна 18 грудня писало про те, що в Одесі люди перекривали вулиці через відсутність світла.

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер нагадав, що внаслідок терактів Росії енергетика в Одеській області зазнала масштабних пошкоджень. Повторні теракти РФ, обстріли та повітряні тривоги значно ускладнюють відновлювальні роботи на об'єктах.

