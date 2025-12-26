РФ ударила по Одессе дронами: поврежден объект инфраструктуры, вспыхнул пожар

В Одессе поражен один из объектов инфраструктуры в результате атаки беспилотника. Возник пожар. Продолжаются работы по ликвидации последствий удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака в Telegram.
В ночь на 26 декабря враг снова атаковал Одессу беспилотниками. Один из них поразил объект инфраструктуры города.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщил Сергей Лысак.
На месте попадания работают все профильные службы. Специалисты также обследуют прилегающую территорию, чтобы установить возможные повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов.
Отдельно, по словам главы ГВА, контролируется ситуация на побережье. Специалисты Украинского научного центра экологии моря мониторят состояние морской воды и оценивают экологические последствия инцидента.
По решению городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на побережье проводят работы по локализации и устранению загрязнения.
Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение в домах жителей города.
Напомним, что россияне в последние недели особенно активно атакуют различную инфраструктуру Одессы и Одесской области.
В частности, страдает энергетика. Так, 22 декабря оккупанты дважды атаковали Одессу дронами, в результате чего был поврежден объект критической инфраструктуры города. После атаки без света осталась часть одного из районов.
Подобная ситуация была и в ночь на 19 декабря. Тогда часть одного из районов Одессы осталась не только без света, но и без воды и тепла.
В четверг, 25 декабря, в Одессе ввели аварийные отключения электроэнергии. Это связано с поврежденным оборудованием. Как пояснил Сергей Лысак, ночь на 25 декабря прошла спокойно, но введены аварийные отключения света.