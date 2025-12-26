РФ ударила по Одессе дронами: поврежден объект инфраструктуры, вспыхнул пожар

В ночь на 26 декабря враг снова атаковал Одессу беспилотниками. Один из них поразил объект инфраструктуры города.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщил Сергей Лысак.

На месте попадания работают все профильные службы. Специалисты также обследуют прилегающую территорию, чтобы установить возможные повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов.

Отдельно, по словам главы ГВА, контролируется ситуация на побережье. Специалисты Украинского научного центра экологии моря мониторят состояние морской воды и оценивают экологические последствия инцидента.

По решению городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на побережье проводят работы по локализации и устранению загрязнения.

Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение в домах жителей города.