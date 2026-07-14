ua en ru
Вт, 14 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ ударила дроном по поезду на Днепропетровщине

09:32 14.07.2026 Вт
1 мин
Что известно о последствиях атаки?
aimg Елена Чупровская
РФ ударила дроном по поезду на Днепропетровщине Фото: поврежденный в результате атаки локомотив (telegram.me/MinDevUA)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Враг ночью атаковал железную дорогу на Днепропетровщине - беспилотник попал прямо в локомотив грузового поезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий.

Что известно об атаке

Враг снова атаковал гражданскую железнодорожную инфраструктуру. В этот раз российский беспилотник попал прямо в локомотив грузового поезда на Днепропетровщине.

На момент удара состав уже стоял - поезд раньше времени остановили, а локомотивную бригаду успели эвакуировать. Именно эти действия позволили избежать пострадавших.

В результате атаки пострадала техника и инфраструктура:

  • поврежден локомотив;
  • обесточена контактная сеть на перегоне.

На месте работают все соответствующие службы, ликвидирующие последствия обстрелов.

Железная дорога под постоянными ударами

РФ систематически атакует украинскую железную дорогу, пытаясь нарушить работу критической транспортной инфраструктуры.

Недавно атаковала станцию Ковель на Волыни . Дроны повредили локомотив и грузовой вагон, а взрывная волна выбила окна цеха локомотивного депо.

Враг ударил дроном поэлектровозу в Днепропетровской области - пострадал машинист, которому оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрзализныця Днепропетровская область Поезда
Новости
Иран атаковал танкеры в Ормузском проливе, среди раненых есть украинцы
Иран атаковал танкеры в Ормузском проливе, среди раненых есть украинцы
Аналитика
Украина откроет экспорт оружия? Кто получит шанс продавать за границу и как реагирует оборонка
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Украина откроет экспорт оружия? Кто получит шанс продавать за границу и как реагирует оборонка